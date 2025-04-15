Re: “Не пиши свое имя курьеру“: казахстанки поделились ценными...

Отправлено: - 12:16

Сначала в инстаграммах всяких постите, какие вы крутые и богатые, сильные и независимые, а тут на тебе - тапочки купите и геометки не выкладывайте. Надо первоисточник потенциальной опасности ликвидировать - тягу к понтам и "самолюбованию". Выставляя свою жизнь напоказ, не думать о последствиях - это так глупо.