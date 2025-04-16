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≡ Не хватает людей, техники и денег: в Казахстане ждут аномальную жару
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51547
Не хватает людей, техники и денег: в Казахстане ждут аномальную жару
Отправлено: 16.04.25 - 11:55
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Казахстану грозит аномально жаркое лето, а в лесхозах не хватает людей и техники. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на заседании правительства.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
734
Re: Не хватает людей, техники и денег: в Казахстане ждут...
Отправлено: 16.04.25 - 11:55
#1
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Где деньги Зин? а раньше на что осваивали? на другой лизинг?)
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