Re: Черногория отказалась выдать Казахстану Дину Смаилову –...

Отправлено: - 07:16

Цитата///"На сегодня между Казахстаном и Черногорией нет международного договора о выдаче, в связи с чем иностранное государство отказало в экстрадиции Смаиловой", – говорится в сообщении.///





Непонятно: - если они( казахские органы следствия) знают что если нет договора и им СТОПРОЦЕНТНО откажут, то зачем делать заведомо ОТКАЗНОЙ запрос на эксрадицию?



Создают ВИДИМОСТЬ работы или что то другое о чём общественность пока не знает?