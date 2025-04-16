Re: Частный судебный исполнитель заблокировала счета инвалиду,...

Отправлено: - 11:41

Все судебные затраты- с этих идиотов, не с государства, а лично с каждого. Я бы еще и моральный иск влепил- ребенок не получал алиментов, инвалид не мог покупать необходимые лекарства- от двух лиц, по приличной сумме. Чтобы без штанов с..ки остались! Чтобы другим неповадно было!!!