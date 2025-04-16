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≡ Частный судебный исполнитель заблокировала счета инвалиду, платившему алименты. Что решил суд в Костанае?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51546
Частный судебный исполнитель заблокировала счета инвалиду, платившему алименты. Что решил суд в Костанае?
Отправлено: 16.04.25 - 11:10
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Истец Ш. исправно платил алименты на содержание несовершеннолетнего сына. А в июле 2017 года получил травму - перелом позвоночника. Мужчина до сих пор не работает, получает пособие по инвалидности, но от оплаты алиментов не отказывается. Однако два частных судебных исполнителя не удовлетворились этим.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44204
Re: Частный судебный исполнитель заблокировала счета инвалиду,...
Отправлено: 16.04.25 - 11:10
#1
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Что там за женушка такая мстительная..
Профайл
Михаил
* Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
262
Re: Частный судебный исполнитель заблокировала счета инвалиду,...
Отправлено: 16.04.25 - 11:41
#2
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Все судебные затраты- с этих идиотов, не с государства, а лично с каждого. Я бы еще и моральный иск влепил- ребенок не получал алиментов, инвалид не мог покупать необходимые лекарства- от двух лиц, по приличной сумме. Чтобы без штанов с..ки остались! Чтобы другим неповадно было!!!
Профайл
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