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≡ Наказывать за продажу мест на кладбищах намерены в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51546
Наказывать за продажу мест на кладбищах намерены в Казахстане
Отправлено: 16.04.25 - 11:07
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В Казахстане намерены наказывать за продажу мест на кладбищах, говорится в ответе премьер-министра Олжаса Бектенова на запрос сенатора Андрея Лукина. Правительство проработает вопрос введения административной ответственности.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44204
Re: Наказывать за продажу мест на кладбищах намерены в...
Отправлено: 16.04.25 - 11:07
#1
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Будем бесплатно хоронить себя в пантеонах для чиновников?
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