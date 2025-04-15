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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7648
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 22:04
#5476
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Цитата:
Нурбанчик:
надо было вам ему набить!

Я был в Егорьевске и что? Кому мне надо было набить Сане? Я понял, что ничего не понял!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7648
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 22:07
#5477
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Цитата:
Эл-починно:
переселенец.

В том то и дело, что позиционировал он себя, как беженец! И его чуть в Казахстане не убили и семью чуть всю не вырезали, в общем всего по чуть чуть!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7648
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 22:15
#5478
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Цитата:
maxsaf:
Вот это называется вопросом. Будьте так любезны, ответьте.

Я не буду любезен, просто потому что не читаю украинских СМИ уже достаточно давно! Это то же самое,что читать российские СМИ, смысла никакого не вижу, сплошь взаимные обвинения! Российские СМИ я вижу исключительно по телевизору, уже говорил они у меня в пакете кабельного ТВ, не могу расстаться со" Своей игрой" и " Сто к одному". А смотреть по интернету почему то удовольствие не то!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7648
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 22:16
#5479
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Я даже и не понял, что это вопрос ко мне! Думал человек захотел сам что то почитать!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7648
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 22:18
#5480
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Цитата:
maxsaf:
либо от украинской стороны, либо от российской. А если и есть, то только полученная секретно. Поэтому есть смысл читать только эти два источника, ну и сравнивать, оценивать

Интересно,чьи это слова! Кто что то собирался сравнивать, оценивать? А потом ждёт от меня дайджест украинских СМИ!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27360
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 22:40
#5481
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Цитата:
saba:
Я не буду любезен

А, ну тогда и говорить не о чем.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7648
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 23:22
#5482
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Цитата:
maxsaf:
, ну тогда и говорить не о чем.

Действительно,собственно о чём тут говорить! Я не владею информацией об украинских СМИ, Вас они не интересуют даже для сравнения, о чём тут можно говорить!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27360
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 23:43
#5483
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Цитата:
saba:
Я не владею информацией об украинских СМИ

Вы информацию из третьих рук получаете, так выходит. И при этом претендуете на достоверность.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27360
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 23:44
#5484
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Цитата:
saba:
Вас они не интересуют даже для сравнения

Для сравнения как раз таки и интересуют. Я даже вам конкретно озвучил, какая именно информация интересует.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7648
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.04.25 - 02:29
#5485
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Цитата:
maxsaf:

Вот я говорю " перевёртыш"! Любое слово перевернуть, подтасовать, глупо талдычить только своё, выставлять требования, как будто Вы на это имеете право, тут Вы мастер! Просто артист Больших и Малых!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7648
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.04.25 - 07:21
#5486
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Вообще умение перевернуть факты очень хорошо используется в государственной политике и в пропаганде , как неотъемлемой части этой самой политики! Например все мы помним фильм "Александр Невский", замечательного режиссера С.М.Эйзенштейна! С чего начинается этот фильм, с того что немецкий орден захватил Псков и новгородцы идут освобождать его! Но как то замалчивается тот факт, известный всем историкам, что Псков сам пригласил орден меченосцев для защиты от притязаний Великого Новгорода! Ну не могут же русские воевать с русскими в фильме! Вот и придумали красивую сказку
Я просто взял факт,общеизвестный всем нам, жителям бывшего СССР, но подобные случаи есть в практике абсолютного большинства стран мира! Ну а сейчас расцвет пропаганды,как оружия в войне, сейчас и все карты в руки!
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6846
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.04.25 - 07:53
#5487
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Всем доброго утра, мира, радости, добра и хорошего дня!

Цитата:
maxsaf:
Были когда-то. Потом их отнесли к людям второго сорта, и начался замес. Коллеги трое оттуда, русскоязычных, сидят в трёх метрах от меня. Свалили когда начали насильно мову пихать. Хотите, я им лично любой вопрос от вас задам? Спрашивайте, реальные русскоязычные люди с Украины.


Да уж, люди второго сорта? А в самой России мигранты и представители других регионов РФ какого сорта?

Ниже в видео: ОМОН с какими-то молодчиками с красными повязками в бане мигрантам кыргызам устроили беспредел, положили несколько десятков человек на пол, ходили по ним, длительное время избивали, унижали, при этом залепляли имеющиеся видеокамеры скотчем, чтобы не было видео материалов для доказательств и.т.д. Это случается не первый раз, ранее в мечетях и других объектах такие случаи фиксировались. На днях была информация, что в Кыргызстане хотят в начальных классах обучение осуществлять только на кыргызском языке, далее подключить русский и английский языки, возможно ответная реакция на притеснения, мигранты же не рабы, так с ними обращаться.

По Украине, если разделять по корейскому сценарию, тогда сторона которой будут покровительствовать цивилизованные страны, будут развиваться и жить как южнокорейцы. Другая сторона ближе к северокорейцам, как всё сложится трудно предсказать, будем наблюдать. Санкции Запад снимать не собирается, наоборот хотят ужесточать, но они со слов сказочников, конечно на пользу.





[Исправлено: Kairat stayer, 16.04.2025 - 08:59]
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4254
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.04.25 - 08:45
#5488
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Цитата:
saba:
Вот я говорю " перевёртыш"! Любое слово перевернуть, подтасовать, глупо талдычить только своё, выставлять требования, как будто Вы на это имеете право, тут Вы мастер! Просто артист Больших и Малых


О ком это?
Я на форуме знаю только двоих с такими особенностями - Абайку и 111-го!
Вы, саба, клевещете! Некрасиво.
Вас, очевидно,раздражает способность Макса коротко (без "портянок"), ПО СУТИ, спокойно и с тонкой иронией, иногда сарказмом, отвечать оппонентам
Я бы хотела научиться так же вот вести "разговор" с ними, да не получается - завожусь с пол-оборота!
Что касается убеждений, то он-то как раз последователен в своих, не "перевёртыш".
Нравятся они кому-то, не нравятся...
У нас тут плюрализм вроде бы

Справка из гугла: Плюрали́зм (от лат. pluralis — «множественный») — позиция, согласно которой существует несколько или множество независимых и несводимых друг к другу начал или видов бытия, оснований и форм знания, стилей поведения и прочего.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16395
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 16.04.25 - 09:02
#5489
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тыц))

Вот интересная инфа про удар по сумам. И про поведение генерала Артюха и его отставки.
P. S
Это уже даже не примета а закономерность когда Киев и 111 начинают сильно визжать то ракета значит достигла цель. И полетели шапки за иностранных офицеров. Насчёт гражданских, так уже пора украинцам давно знать что нельзя находится на таких мероприятиях а уходить за пару кварталов от туда. Разведка то работает. Будут и дальше бить по скоплению солдат. Особенно наёмников и офицеров
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