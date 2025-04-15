Отправлено: - 07:53

maxsaf:

Были когда-то. Потом их отнесли к людям второго сорта, и начался замес. Коллеги трое оттуда, русскоязычных, сидят в трёх метрах от меня. Свалили когда начали насильно мову пихать. Хотите, я им лично любой вопрос от вас задам? Спрашивайте, реальные русскоязычные люди с Украины.

[Исправлено: Kairat stayer, 16.04.2025 - 08:59]

Всем доброго утра, мира, радости, добра и хорошего дня!Цитата:Да уж, люди второго сорта? А в самой России мигранты и представители других регионов РФ какого сорта?Ниже в видео: ОМОН с какими-то молодчиками с красными повязками в бане мигрантам кыргызам устроили беспредел, положили несколько десятков человек на пол, ходили по ним, длительное время избивали, унижали, при этом залепляли имеющиеся видеокамеры скотчем, чтобы не было видео материалов для доказательств и.т.д. Это случается не первый раз, ранее в мечетях и других объектах такие случаи фиксировались. На днях была информация, что в Кыргызстане хотят в начальных классах обучение осуществлять только на кыргызском языке, далее подключить русский и английский языки, возможно ответная реакция на притеснения, мигранты же не рабы, так с ними обращаться.По Украине, если разделять по корейскому сценарию, тогда сторона которой будут покровительствовать цивилизованные страны, будут развиваться и жить как южнокорейцы. Другая сторона ближе к северокорейцам, как всё сложится трудно предсказать, будем наблюдать. Санкции Запад снимать не собирается, наоборот хотят ужесточать, но они со слов сказочников, конечно на пользу.