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≡ “Не пиши свое имя курьеру“: казахстанки поделились ценными советами в соцсетях
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51543
“Не пиши свое имя курьеру“: казахстанки поделились ценными советами в соцсетях
Отправлено: 15.04.25 - 19:22
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Переезд к самостоятельной жизни – это желанный шаг к свободе, но вместе с независимостью приходит и ответственность за свою безопасность. Девушки поделились ценными советами, которые помогают им обезопасить себя в одиночном проживании.
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10273
Re: “Не пиши свое имя курьеру“: казахстанки поделились ценными...
Отправлено: 15.04.25 - 19:22
#1
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Цитата:
Купите и оставьте в прихожей большие мужские тапочки, когда ждете доставку или мастера по ремонту.

Источник:

Лучше кирзовые сапоги 56 размера и не в прихожей, а на площадке возле двери.
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3725
Re: “Не пиши свое имя курьеру“: казахстанки поделились ценными...
Отправлено: 16.04.25 - 08:22
#2
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Цитата:
Добринцофф:
сапоги 56 размера и не в прихожей,

Ещё фуфайку или рабочую спецовку и ключ газовый.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16395
“Не пиши свое имя курьеру“: казахстанки поделились ценными советами в соцсетях
Отправлено: 16.04.25 - 08:41
#3
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Цитата:
Добринцофф:
Цитата:
юля елиссева:
Можно ваще весь мужской набор в прихожей расставить. Что б наверняка уже отпугнуть злодеев. Надувную лодку, сети развешать. Несколько балонов от автомобиля)
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