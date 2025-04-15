maxsaf: Вот это называется вопросом. Будьте так любезны, ответьте.
Я не буду любезен, просто потому что не читаю украинских СМИ уже достаточно давно! Это то же самое,что читать российские СМИ, смысла никакого не вижу, сплошь взаимные обвинения! Российские СМИ я вижу исключительно по телевизору, уже говорил они у меня в пакете кабельного ТВ, не могу расстаться со" Своей игрой" и " Сто к одному". А смотреть по интернету почему то удовольствие не то!
Вообще умение перевернуть факты очень хорошо используется в государственной политике и в пропаганде , как неотъемлемой части этой самой политики! Например все мы помним фильм "Александр Невский", замечательного режиссера С.М.Эйзенштейна! С чего начинается этот фильм, с того что немецкий орден захватил Псков и новгородцы идут освобождать его! Но как то замалчивается тот факт, известный всем историкам, что Псков сам пригласил орден меченосцев для защиты от притязаний Великого Новгорода! Ну не могут же русские воевать с русскими в фильме! Вот и придумали красивую сказку Я просто взял факт,общеизвестный всем нам, жителям бывшего СССР, но подобные случаи есть в практике абсолютного большинства стран мира! Ну а сейчас расцвет пропаганды,как оружия в войне, сейчас и все карты в руки!
Всем доброго утра, мира, радости, добра и хорошего дня!
Цитата:
maxsaf: Были когда-то. Потом их отнесли к людям второго сорта, и начался замес. Коллеги трое оттуда, русскоязычных, сидят в трёх метрах от меня. Свалили когда начали насильно мову пихать. Хотите, я им лично любой вопрос от вас задам? Спрашивайте, реальные русскоязычные люди с Украины.
Да уж, люди второго сорта? А в самой России мигранты и представители других регионов РФ какого сорта?
Ниже в видео: ОМОН с какими-то молодчиками с красными повязками в бане мигрантам кыргызам устроили беспредел, положили несколько десятков человек на пол, ходили по ним, длительное время избивали, унижали, при этом залепляли имеющиеся видеокамеры скотчем, чтобы не было видео материалов для доказательств и.т.д. Это случается не первый раз, ранее в мечетях и других объектах такие случаи фиксировались. На днях была информация, что в Кыргызстане хотят в начальных классах обучение осуществлять только на кыргызском языке, далее подключить русский и английский языки, возможно ответная реакция на притеснения, мигранты же не рабы, так с ними обращаться.
По Украине, если разделять по корейскому сценарию, тогда сторона которой будут покровительствовать цивилизованные страны, будут развиваться и жить как южнокорейцы. Другая сторона ближе к северокорейцам, как всё сложится трудно предсказать, будем наблюдать. Санкции Запад снимать не собирается, наоборот хотят ужесточать, но они со слов сказочников, конечно на пользу.
saba: Вот я говорю " перевёртыш"! Любое слово перевернуть, подтасовать, глупо талдычить только своё, выставлять требования, как будто Вы на это имеете право, тут Вы мастер! Просто артист Больших и Малых
О ком это? Я на форуме знаю только двоих с такими особенностями - Абайку и 111-го! Вы, саба, клевещете! Некрасиво. Вас, очевидно,раздражает способность Макса коротко (без "портянок"), ПО СУТИ, спокойно и с тонкой иронией, иногда сарказмом, отвечать оппонентам Я бы хотела научиться так же вот вести "разговор" с ними, да не получается - завожусь с пол-оборота! Что касается убеждений, то он-то как раз последователен в своих, не "перевёртыш". Нравятся они кому-то, не нравятся... У нас тут плюрализм вроде бы
Справка из гугла: Плюрали́зм (от лат. pluralis — «множественный») — позиция, согласно которой существует несколько или множество независимых и несводимых друг к другу начал или видов бытия, оснований и форм знания, стилей поведения и прочего.
Вот интересная инфа про удар по сумам. И про поведение генерала Артюха и его отставки. P. S Это уже даже не примета а закономерность когда Киев и 111 начинают сильно визжать то ракета значит достигла цель. И полетели шапки за иностранных офицеров. Насчёт гражданских, так уже пора украинцам давно знать что нельзя находится на таких мероприятиях а уходить за пару кварталов от туда. Разведка то работает. Будут и дальше бить по скоплению солдат. Особенно наёмников и офицеров
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