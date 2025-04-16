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≡ Черногория отказалась выдать Казахстану Дину Смаилову – "НеМолчи.kz"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51543
Черногория отказалась выдать Казахстану Дину Смаилову – "НеМолчи.kz"
Отправлено: 16.04.25 - 07:16
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Черногория отказалась выдать Казахстану правозащитницу Дину Смаилову также известную под псевдонимом Дина Тансари, сообщается на официальной странице её фонда "НеМолчи.кз".
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7878
Re: Черногория отказалась выдать Казахстану Дину Смаилову –...
Отправлено: 16.04.25 - 07:16
#1
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Цитата///"На сегодня между Казахстаном и Черногорией нет международного договора о выдаче, в связи с чем иностранное государство отказало в экстрадиции Смаиловой", – говорится в сообщении.///


Непонятно: - если они( казахские органы следствия) знают что если нет договора и им СТОПРОЦЕНТНО откажут, то зачем делать заведомо ОТКАЗНОЙ запрос на эксрадицию?

Создают ВИДИМОСТЬ работы или что то другое о чём общественность пока не знает?
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3725
Re: Черногория отказалась выдать Казахстану Дину Смаилову –...
Отправлено: 16.04.25 - 08:43
#2
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Цитата:
ACROS:
нают что если нет договора и им СТОПРОЦЕНТНО откажут,

Когда речь о простых уголовниках, то экстрадируют вообще без проблем, без всяких договоров. А когда преследование политически мотивировано, тут уже даже с договором откажут, если это конечно не такая же авторитарная страна.
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