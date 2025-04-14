Отправлено: - 15:00

YESNO:



Цитата:Сейчас бы его в предатели Родины за такие слова записали бы!Я помню родители недоумевали , у них в Озерном одного бригадира немца после войны "разоблачили"! Сказали что он шарфюрер , ну или ещё какой то фюрер СС! Отец говорил:" А когда же он успел, родился здесь, на фронт в 1944 году забрали, через несколько месяцев по ранению вернулся, а тут раз и в 1951 году фашистом оказался "!