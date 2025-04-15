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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7640
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 18:30
#5461
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Цитата:
maxsaf:
украинские СМИ по

А ещё любопытнее посмотреть мировые СМИ! Или послушать мировых лидеров, их реакцию на это событие! Там даже про раскол в команде Трампа говорят!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27357
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 18:33
#5462
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Цитата:
saba:
А ещё любопытнее посмотреть мировые СМИ!

А чё вы прыгаете теперь? Я вопрос конкретный задал. Будьте любезны ответить, или слив будет засчитан.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7640
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 18:35
#5463
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Цитата:
maxsaf:
на русских Донбасса прыгали

Есть русские Донбасса, которых российские власти не смогли купить! Есть русские Харькова, Одессы,Николаева, тех же самых Сум которые сейчас сражаются за Украину! Что же Вы про них молчите! Пол Украины русскоязычных, но никто не встретил Россию с цветами и не рыдал возле танков с криками:"Наконец то вы пришли!"
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7640
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 19:00
#5464
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Цитата:
maxsaf:
чё вы прыгаете теперь? Я вопрос конкретный задал. Будьте

Вот не знаю, что такое слив! И вопроса никакого не увидел! Если это обращение ко мне,не прыгал и прыгать не собираюсь! Хотел какой нибудь глупостью соразмерной ответить, но ничего в голове не нашел, уж не обессудьте!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27357
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 19:04
#5465
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Цитата:
saba:
И вопроса никакого не увидел!

В #5458 есть предложение с вопросительным знаком в конце. Вот это называется вопросом. Будьте так любезны, ответьте.
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27357
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 19:07
#5466
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Цитата:
saba:
Есть русские Харькова, Одессы,Николаева, тех же самых Сум которые сейчас сражаются за Украину! Что же Вы про них молчите!

О них тоже много чего можно рассказать, например как их свои же сослуживцы пи..дят за то, что мову не шпрехают. Наврятли эти русские добровольно такое отношение терпят. ТЦК поймали, и на передок.

[Исправлено: maxsaf, 15.04.2025 - 20:08]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27357
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 19:09
#5467
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Цитата:
saba:
Пол Украины русскоязычных

Были когда-то. Потом их отнесли к людям второго сорта, и начался замес. Коллеги трое оттуда, русскоязычных, сидят в трёх метрах от меня. Свалили когда начали насильно мову пихать. Хотите, я им лично любой вопрос от вас задам? Спрашивайте, реальные русскоязычные люди с Украины.

[Исправлено: maxsaf, 15.04.2025 - 20:47]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7640
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 19:52
#5468
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Цитата:
maxsaf:
Хотите, я им лично любой вопрос от вас задам? Спрашивайте, реальные русскоязычные люди с Украины.

Не хочу,Вы всё равно переврете! У меня свои есть люди и они там в Украине, а не в Канаде! Беженцы всегда на всё обижены! Помню, как в Егорьевске на заводе один наш беженец рассказывал как его в Казахстане обижали, так наш водитель Саня, чуть морду ему не набил, еле сдержал .
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27357
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 20:02
#5469
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Цитата:
saba:
У меня свои есть люди и они там в Украине, а не в Канаде!

Они ничего не скажут, что может им навредить. Только уехавшие скажут, как там было на самом деле. Вы учитывайте и этот момент тоже.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1509
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 20:23
#5470
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Цитата:
maxsaf: Только уехавшие скажут...
...свое субъективное мнение по той или иной ситуации. Впрочем как и не уехавшие, эти две категории мало отличаются в этом плане.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4191
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 21:16
#5471
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4191
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 21:33
#5472
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Цитата:
saba:
Беженцы всегда на всё обижены!

Я тут давеча в больнице лежал, с беженцем с Украины довелось палату разделять. Я так и знал, что он всё врёт. Не скажу, что зол и ненавидит Россию и Путина. Но и Зеленского не хвалил. Больше был расстроен тем, что пенсию оставить пришлось. Но в Германии ему нравится, мурчал, что всегда хотел переехать и вот сбылась мечта, как он сам сказал - идиота. :lol: Хотя по ночам выл в подушку. Вот так всё не просто.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27357
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 21:34
#5473
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Цитата:
Карачун:
.свое субъективное мнение по той или иной ситуации. Впрочем как и не уехавшие, эти две категории мало отличаются в этом плане.

Отличаются, сильно. И у тех и у других мнение субъективное. Но одни могут его выразить, не боясь, а другие говорят тооько то, что от них ожидают услышать, из страха.
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2277
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 21:36
#5474
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Цитата:
saba:
Беженцы всегда на всё обижены! Помню, как в Егорьевске на заводе один наш беженец рассказывал как его в Казахстане обижали, так наш водитель Саня, чуть морду ему не набил, еле сдержал

Так вы были в Егорьевске, раз ваш водитель Саня, чуть ему что то не набил?
Так надо было вам ему набить!

[Исправлено: Нурбанчик, 15.04.2025 - 22:41]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4191
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 21:38
#5475
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Цитата:
saba:
Помню, как в Егорьевске на заводе один наш беженец рассказывал как его в Казахстане обижали

Наверное всё таки переселенец. или уже и из КЗ есть беженцы?
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