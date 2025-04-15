Отправлено: - 19:07

saba:

Есть русские Харькова, Одессы,Николаева, тех же самых Сум которые сейчас сражаются за Украину! Что же Вы про них молчите!

[Исправлено: maxsaf, 15.04.2025 - 20:08]

Цитата:О них тоже много чего можно рассказать, например как их свои же сослуживцы пи..дят за то, что мову не шпрехают. Наврятли эти русские добровольно такое отношение терпят. ТЦК поймали, и на передок.