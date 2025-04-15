Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 18:30
Цитата:
А ещё любопытнее посмотреть мировые СМИ! Или послушать мировых лидеров, их реакцию на это событие! Там даже про раскол в команде Трампа говорят!
maxsaf:
украинские СМИ по
украинские СМИ по
А ещё любопытнее посмотреть мировые СМИ! Или послушать мировых лидеров, их реакцию на это событие! Там даже про раскол в команде Трампа говорят!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 18:33
Цитата:
А чё вы прыгаете теперь? Я вопрос конкретный задал. Будьте любезны ответить, или слив будет засчитан.
saba:
А ещё любопытнее посмотреть мировые СМИ!
А ещё любопытнее посмотреть мировые СМИ!
А чё вы прыгаете теперь? Я вопрос конкретный задал. Будьте любезны ответить, или слив будет засчитан.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 18:35
Цитата:
Есть русские Донбасса, которых российские власти не смогли купить! Есть русские Харькова, Одессы,Николаева, тех же самых Сум которые сейчас сражаются за Украину! Что же Вы про них молчите! Пол Украины русскоязычных, но никто не встретил Россию с цветами и не рыдал возле танков с криками:"Наконец то вы пришли!"
maxsaf:
на русских Донбасса прыгали
на русских Донбасса прыгали
Есть русские Донбасса, которых российские власти не смогли купить! Есть русские Харькова, Одессы,Николаева, тех же самых Сум которые сейчас сражаются за Украину! Что же Вы про них молчите! Пол Украины русскоязычных, но никто не встретил Россию с цветами и не рыдал возле танков с криками:"Наконец то вы пришли!"
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 19:00
Цитата:
Вот не знаю, что такое слив! И вопроса никакого не увидел! Если это обращение ко мне,не прыгал и прыгать не собираюсь! Хотел какой нибудь глупостью соразмерной ответить, но ничего в голове не нашел, уж не обессудьте!
maxsaf:
чё вы прыгаете теперь? Я вопрос конкретный задал. Будьте
чё вы прыгаете теперь? Я вопрос конкретный задал. Будьте
Вот не знаю, что такое слив! И вопроса никакого не увидел! Если это обращение ко мне,не прыгал и прыгать не собираюсь! Хотел какой нибудь глупостью соразмерной ответить, но ничего в голове не нашел, уж не обессудьте!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 19:04
Цитата:
В #5458 есть предложение с вопросительным знаком в конце. Вот это называется вопросом. Будьте так любезны, ответьте.
saba:
И вопроса никакого не увидел!
И вопроса никакого не увидел!
В #5458 есть предложение с вопросительным знаком в конце. Вот это называется вопросом. Будьте так любезны, ответьте.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 19:07
Цитата:
О них тоже много чего можно рассказать, например как их свои же сослуживцы пи..дят за то, что мову не шпрехают. Наврятли эти русские добровольно такое отношение терпят. ТЦК поймали, и на передок.
[Исправлено: maxsaf, 15.04.2025 - 20:08]
saba:
Есть русские Харькова, Одессы,Николаева, тех же самых Сум которые сейчас сражаются за Украину! Что же Вы про них молчите!
Есть русские Харькова, Одессы,Николаева, тех же самых Сум которые сейчас сражаются за Украину! Что же Вы про них молчите!
О них тоже много чего можно рассказать, например как их свои же сослуживцы пи..дят за то, что мову не шпрехают. Наврятли эти русские добровольно такое отношение терпят. ТЦК поймали, и на передок.
[Исправлено: maxsaf, 15.04.2025 - 20:08]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 19:09
Цитата:
Были когда-то. Потом их отнесли к людям второго сорта, и начался замес. Коллеги трое оттуда, русскоязычных, сидят в трёх метрах от меня. Свалили когда начали насильно мову пихать. Хотите, я им лично любой вопрос от вас задам? Спрашивайте, реальные русскоязычные люди с Украины.
[Исправлено: maxsaf, 15.04.2025 - 20:47]
saba:
Пол Украины русскоязычных
Пол Украины русскоязычных
Были когда-то. Потом их отнесли к людям второго сорта, и начался замес. Коллеги трое оттуда, русскоязычных, сидят в трёх метрах от меня. Свалили когда начали насильно мову пихать. Хотите, я им лично любой вопрос от вас задам? Спрашивайте, реальные русскоязычные люди с Украины.
[Исправлено: maxsaf, 15.04.2025 - 20:47]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 19:52
Цитата:
Не хочу,Вы всё равно переврете! У меня свои есть люди и они там в Украине, а не в Канаде! Беженцы всегда на всё обижены! Помню, как в Егорьевске на заводе один наш беженец рассказывал как его в Казахстане обижали, так наш водитель Саня, чуть морду ему не набил, еле сдержал .
maxsaf:
Хотите, я им лично любой вопрос от вас задам? Спрашивайте, реальные русскоязычные люди с Украины.
Хотите, я им лично любой вопрос от вас задам? Спрашивайте, реальные русскоязычные люди с Украины.
Не хочу,Вы всё равно переврете! У меня свои есть люди и они там в Украине, а не в Канаде! Беженцы всегда на всё обижены! Помню, как в Егорьевске на заводе один наш беженец рассказывал как его в Казахстане обижали, так наш водитель Саня, чуть морду ему не набил, еле сдержал .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 20:02
Цитата:
Они ничего не скажут, что может им навредить. Только уехавшие скажут, как там было на самом деле. Вы учитывайте и этот момент тоже.
saba:
У меня свои есть люди и они там в Украине, а не в Канаде!
У меня свои есть люди и они там в Украине, а не в Канаде!
Они ничего не скажут, что может им навредить. Только уехавшие скажут, как там было на самом деле. Вы учитывайте и этот момент тоже.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1509
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 20:23
Цитата:
maxsaf: Только уехавшие скажут......свое субъективное мнение по той или иной ситуации. Впрочем как и не уехавшие, эти две категории мало отличаются в этом плане.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 21:16
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 21:33
Цитата:
Я тут давеча в больнице лежал, с беженцем с Украины довелось палату разделять. Я так и знал, что он всё врёт. Не скажу, что зол и ненавидит Россию и Путина. Но и Зеленского не хвалил. Больше был расстроен тем, что пенсию оставить пришлось. Но в Германии ему нравится, мурчал, что всегда хотел переехать и вот сбылась мечта, как он сам сказал - идиота. Хотя по ночам выл в подушку. Вот так всё не просто.
saba:
Беженцы всегда на всё обижены!
Беженцы всегда на всё обижены!
Я тут давеча в больнице лежал, с беженцем с Украины довелось палату разделять. Я так и знал, что он всё врёт. Не скажу, что зол и ненавидит Россию и Путина. Но и Зеленского не хвалил. Больше был расстроен тем, что пенсию оставить пришлось. Но в Германии ему нравится, мурчал, что всегда хотел переехать и вот сбылась мечта, как он сам сказал - идиота. Хотя по ночам выл в подушку. Вот так всё не просто.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 21:34
Цитата:
Отличаются, сильно. И у тех и у других мнение субъективное. Но одни могут его выразить, не боясь, а другие говорят тооько то, что от них ожидают услышать, из страха.
Карачун:
.свое субъективное мнение по той или иной ситуации. Впрочем как и не уехавшие, эти две категории мало отличаются в этом плане.
.свое субъективное мнение по той или иной ситуации. Впрочем как и не уехавшие, эти две категории мало отличаются в этом плане.
Отличаются, сильно. И у тех и у других мнение субъективное. Но одни могут его выразить, не боясь, а другие говорят тооько то, что от них ожидают услышать, из страха.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Москва/Люберцы/Алма-Ата
- Регистрация:
- 25.05.11
- Сообщений:
- 2277
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 21:36
Цитата:
Так вы были в Егорьевске, раз ваш водитель Саня, чуть ему что то не набил?
Так надо было вам ему набить!
[Исправлено: Нурбанчик, 15.04.2025 - 22:41]
saba:
Беженцы всегда на всё обижены! Помню, как в Егорьевске на заводе один наш беженец рассказывал как его в Казахстане обижали, так наш водитель Саня, чуть морду ему не набил, еле сдержал
Беженцы всегда на всё обижены! Помню, как в Егорьевске на заводе один наш беженец рассказывал как его в Казахстане обижали, так наш водитель Саня, чуть морду ему не набил, еле сдержал
Так вы были в Егорьевске, раз ваш водитель Саня, чуть ему что то не набил?
Так надо было вам ему набить!
[Исправлено: Нурбанчик, 15.04.2025 - 22:41]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 21:38
Цитата:
Наверное всё таки переселенец. или уже и из КЗ есть беженцы?
saba:
Помню, как в Егорьевске на заводе один наш беженец рассказывал как его в Казахстане обижали
Помню, как в Егорьевске на заводе один наш беженец рассказывал как его в Казахстане обижали
Наверное всё таки переселенец. или уже и из КЗ есть беженцы?
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 9, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 9
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать