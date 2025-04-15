Ну да по российской пропаганде так. Даже если там действительно проходило награждение военных, стрелять из баллистических ракет по центру города в православный праздник это больше в духе фашистской Германии, чем для белой и пушистой России! Огромное количество погибших гражданских лиц ,а ещё и двое детей! Не комильфо сэр!
saba: Огромное количество погибших гражданских лиц ,а ещё и двое детей! Не комильфо сэр!
Ну если военные решили подвергнуть таким образом опасности гражданских, то все вопросы к тем военным, которые в центре города решили толпой собраться. Они же должны отдавать себе отчёт, что Искандер долетит куда угодно.
А зачем? У Канады нет и быть не может никакой собственной информации, кроме полученной либо от украинской стороны, либо от российской. А если и есть, то только полученная секретно. Поэтому есть смысл читать только эти два источника, ну и сравнивать, оценивать.
Они же не фашисты, чтобы по гражданским объектам стрелять, да, Саба?
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами по школам и детсадам в Курской области. Об ударах противника рассказал командир саперного взвода Северной группировки войск с позывным Лелик, передает ТАСС.
По словам российского военного, ВСУ наносили удары в основном FPV-дронами и артиллерийскими снарядами. Их целями были социальные объекты, школы, детские сады и жилые дома.
saba: И никаких вопросов к тем ,кто по центру города стреляет,
Скорее есть вопросы к тем, кто там толпу военных собирает:
Цитата:
Нардеп Марьяна Безуглая, экс-депутат Игорь Мосийчук и мэр Конотопа Артем Семенихин ранее заявили, что именно Артюх устроил в Сумах мероприятие по награждению военных 117-й бригады, по которым и наносился удар «Искандерами».
«Семенихин заявил, что открыто уголовное дело о том, кто организовал собрание военных. Он лично считает виновным губернатора Артюха, который "додумался проводить сборы военных" и "все об этом знают"», — говорится в публикации Telegram-канала «Политика Страны».
Также Семенихин назвал «мразью и чучелом» Артюха и призвал его «встать на колени и извиниться перед людьми». Также он заявил, что тот был на месте в момент удара и «драпал» оттуда, «сбивая детей».
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