Отправлено: - 08:51

saba:

по центру города в православный праздник это больше в духе фашистской Германии

Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно атаковали жилые дома в Курске с помощью беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал «Курский бомондъ».



Поясняется, что на это указывают многочисленные кадры пожаров в разных строениях.





Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами по школам и детсадам в Курской области. Об ударах противника рассказал командир саперного взвода Северной группировки войск с позывным Лелик, передает ТАСС.



По словам российского военного, ВСУ наносили удары в основном FPV-дронами и артиллерийскими снарядами. Их целями были социальные объекты, школы, детские сады и жилые дома.



[Исправлено: maxsaf, 15.04.2025 - 12:13]

Цитата:А это видимо другое, да?Цитата:Они же не фашисты, чтобы по гражданским объектам стрелять, да, Саба?Цитата:Это другое (с)