Ну да по российской пропаганде так. Даже если там действительно проходило награждение военных, стрелять из баллистических ракет по центру города в православный праздник это больше в духе фашистской Германии, чем для белой и пушистой России! Огромное количество погибших гражданских лиц ,а ещё и двое детей! Не комильфо сэр!
saba: Огромное количество погибших гражданских лиц ,а ещё и двое детей! Не комильфо сэр!
Ну если военные решили подвергнуть таким образом опасности гражданских, то все вопросы к тем военным, которые в центре города решили толпой собраться. Они же должны отдавать себе отчёт, что Искандер долетит куда угодно.
А зачем? У Канады нет и быть не может никакой собственной информации, кроме полученной либо от украинской стороны, либо от российской. А если и есть, то только полученная секретно. Поэтому есть смысл читать только эти два источника, ну и сравнивать, оценивать.
Они же не фашисты, чтобы по гражданским объектам стрелять, да, Саба?
Цитата:
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами по школам и детсадам в Курской области. Об ударах противника рассказал командир саперного взвода Северной группировки войск с позывным Лелик, передает ТАСС.
По словам российского военного, ВСУ наносили удары в основном FPV-дронами и артиллерийскими снарядами. Их целями были социальные объекты, школы, детские сады и жилые дома.
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