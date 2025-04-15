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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7633
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 08:34
#5446
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Цитата:
maxsaf:
наемников в пакеты упаковали

Ну да по российской пропаганде так. Даже если там действительно проходило награждение военных, стрелять из баллистических ракет по центру города в православный праздник это больше в духе фашистской Германии, чем для белой и пушистой России! Огромное количество погибших гражданских лиц ,а ещё и двое детей! Не комильфо сэр!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7633
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 08:39
#5447
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Странная такая штука! Настоящий канадец из Канады постоянно здесь выкладывает комментарии российских государственных СМИ и ни слова из канадских!
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27347
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 08:40
#5448
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Цитата:
saba:
Огромное количество погибших гражданских лиц ,а ещё и двое детей! Не комильфо сэр!

Ну если военные решили подвергнуть таким образом опасности гражданских, то все вопросы к тем военным, которые в центре города решили толпой собраться. Они же должны отдавать себе отчёт, что Искандер долетит куда угодно.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27347
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 08:45
#5449
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Цитата:
saba:
и ни слова из канадских!

А зачем? У Канады нет и быть не может никакой собственной информации, кроме полученной либо от украинской стороны, либо от российской. А если и есть, то только полученная секретно. Поэтому есть смысл читать только эти два источника, ну и сравнивать, оценивать.

[Исправлено: maxsaf, 15.04.2025 - 09:52]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27347
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 08:51
#5450
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Цитата:
saba:
по центру города в православный праздник это больше в духе фашистской Германии

А это видимо другое, да?

Цитата:
Вооруженные силы Украины (ВСУ) целенаправленно атаковали жилые дома в Курске с помощью беспилотников. Об этом сообщает Telegram-канал «Курский бомондъ».

Поясняется, что на это указывают многочисленные кадры пожаров в разных строениях.



тыц

Они же не фашисты, чтобы по гражданским объектам стрелять, да, Саба?

Цитата:
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали дронами по школам и детсадам в Курской области. Об ударах противника рассказал командир саперного взвода Северной группировки войск с позывным Лелик, передает ТАСС.

По словам российского военного, ВСУ наносили удары в основном FPV-дронами и артиллерийскими снарядами. Их целями были социальные объекты, школы, детские сады и жилые дома.


тыц

Это другое (с)

[Исправлено: maxsaf, 15.04.2025 - 12:13]
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1575
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 11:53
#5451
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Цитата:
maxsaf:
Они же не фашисты, чтобы по гражданским объектам стрелять

давно уже понятно что существует третья сторона /
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7633
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 15:27
#5452
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Цитата:
maxsaf:
решили толпой собраться

И никаких вопросов к тем ,кто по центру города стреляет, да ещё и вторая ракета была с воздушным поражением, чтобы увеличить радиус атаки!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7633
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 15:31
#5453
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Цитата:
maxsaf:
только эти два источника, ну и сравнивать, оценивать.

Ну да, а времени у Вас мало, поэтому сил хватает только российскую прессу посмотреть!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7633
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 15:34
#5454
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Цитата:
maxsaf:
же не фашисты, чтобы по гражданским объектам стрелять, да, Саба?

А кто ,что отрицает? Вот только есть один нюанс, это ответные действия! А гражданских очень жаль с обеих сторон, сегодня после атаки украинских дронов 85 летняя женщина погибла!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7633
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 15:50
#5455
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Цитата:
maxsaf:

А это Ваше "тыц" я каждый день по телевизору смотрю, там раздолье для российской пропаганды!
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