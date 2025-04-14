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≡ С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае отметят 80-летие Победы
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51539
С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае отметят 80-летие Победы
Отправлено: 14.04.25 - 17:35
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По словам заместителя акима города Мажита ШУЛЕНОВА, мероприятия, приуроченные к юбилею, идут в городе с февраля: встречи ветеранов с молодежью, выставки картин и музейных экспонатов.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1575
С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае отметят 80-летие Победы
Отправлено: 15.04.25 - 13:17
#30
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7876
С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае отметят 80-летие Победы
Отправлено: 15.04.25 - 13:18
#31
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Цитата:
abaika95:
Вполне адекватное решение чтоб токаев смог



Среднеазиатские государства - почти все так решили - вроде и Парад Победы, но в то же время и празднование своего национального праздника - Смотр собственных вооруженных сил- у кого 7, у кого 8 мая.- : - Казахстан, Киргизия, Таджикистан.

Многовекторная политика и дань России и дань Европе и США, - хотя вроде как и Дональд хотел приехать на парад, но сказал что ПОЗДНО прислали приглашение- мол график плотный, а так есть желание посмотреть Парад, посетить Россию, покушать солдатскую кашу с котелка.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1575
С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае отметят 80-летие Победы
Отправлено: 15.04.25 - 13:19
#32
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