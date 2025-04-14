Отправлено: - 13:18

abaika95:

Вполне адекватное решение чтоб токаев смог

Цитата:Среднеазиатские государства - почти все так решили - вроде и Парад Победы, но в то же время и празднование своего национального праздника - Смотр собственных вооруженных сил- у кого 7, у кого 8 мая.- : - Казахстан, Киргизия, Таджикистан.Многовекторная политика и дань России и дань Европе и США, - хотя вроде как и Дональд хотел приехать на парад, но сказал что ПОЗДНО прислали приглашение- мол график плотный, а так есть желание посмотреть Парад, посетить Россию, покушать солдатскую кашу с котелка.