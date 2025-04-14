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≡ С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае отметят 80-летие Победы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51539
С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае отметят 80-летие Победы
Отправлено: 14.04.25 - 17:35
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По словам заместителя акима города Мажита ШУЛЕНОВА, мероприятия, приуроченные к юбилею, идут в городе с февраля: встречи ветеранов с молодежью, выставки картин и музейных экспонатов.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44201
С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае отметят 80-летие Победы
Отправлено: 15.04.25 - 01:53
#15
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Цитата:
Гога:
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 апреля 1965 года 9

А почему только через 20 лет, ты так и не понял?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11724
Re: С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае...
Отправлено: 15.04.25 - 02:18
#16
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Цитата:
111:
А почему только через 20 лет, ты так и не понял?

----Я не понял . Объясни . Я же не такой умный , как ты :-(
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11724
Re: С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае...
Отправлено: 15.04.25 - 02:20
#17
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Цитата:
111:
Та страна, в которой воевали наши деды, не существует.

-----Но за деда 100 грамм выпьешь ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44201
С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае отметят 80-летие Победы
Отправлено: 15.04.25 - 02:22
#18
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Цитата:
Гога:
Я не понял . Объясни

Где то видел и читал про Сталина, почему на самом деле.
Надо вот найти, а то возможны нестыковки..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11724
Re: С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае...
Отправлено: 15.04.25 - 02:24
#19
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Цитата:
111:
это победа?

----Да , это победа ! Если бы проиграли , то подумай , где бы ты жил сейчас ? Если бы вообще ты был сейчас . Спасибо твоему деду , что есть сейчас . Но тебе этого не понять , к сожалению :-x
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44201
С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае отметят 80-летие Победы
Отправлено: 15.04.25 - 02:25
#20
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Цитата:
Гога:
Но за деда 100 грамм выпьешь ?

У нас это на родительский день делается, и желательно ехать на могилу , вместо таскания его портрета вокруг акимата, а это самое сложное по разбитой весенней дороге в сторону торгая 400 км плестись на пузотерке.
Много сил , средств, нервов надо, тем более сейчас по здоровью уже авто практически не тяну, посмотрим..
Еще и дети, ответственность на узкой трассе большая, это не трасса Костанай Рудный..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44201
С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае отметят 80-летие Победы
Отправлено: 15.04.25 - 02:31
#21
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Цитата:
Гога:
Если бы проиграли ,

Ну твой друган Макс говорит что надо было сразу сдаться Украине, чтоб не погибать пачками.
А может надо тогда было так же, просто в 1939м сдаться и пойти к немцам на поклон, чтоб не убили?
Они же убивали только евреев же и всё?
Трамп то же самое говорит про Украину.
Подумаешь убили бы всего миллиона два или три, но не 45 или сколько там примерно подсчитано?
Глядишь и жили бы сейчас как немцы, до 80-90 лет в среднем и по Египтам бы на старости гоняли?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7876
С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае отметят 80-летие Победы
Отправлено: 15.04.25 - 06:37
#22
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Цитата:
abaika95:
не было никакого парада,салюта и полков



Ну не было и не было:- раньше и Наурыз НЕ ПРАЗДНОВАЛИ и что тут такого- время и события меняются.

Я выражаю своё личное мнение о формате проведения Дня Победы, а как там власти решают- то это ИХ дело и они никогда не прислущаются ни к вам ни ко мне и ни кому другому- у них всегда есть УСТАНОВКА центра.

Цитата:
Гога:
не было никакого парада,


Они проводились в ЮБИЛЕЙНЫЕ годы.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7627
С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае отметят 80-летие Победы
Отправлено: 15.04.25 - 06:38
#23
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К сожалению и этот большой и светлый праздник стал поводом для разъединения народов! Зачем было примазывать к Дню Победы этих участников СВО? У меня лично ощущение, что мой праздник, который я с детства праздновал со своими родителями, которые честно работали в тылу на фронт, со своим дедом участником войны измазали в каком то дерьме!!! И я не горжусь своим президентом, который с трибуны в Москве будет смотреть на колонны агрессоров и оккупантов марширующих мимо Мавзолея! В конце концов именно против агрессии и оккупации они воевали во время той справедливой войны!!!
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
260
Re: С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае...
Отправлено: 15.04.25 - 08:48
#24
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Поколение воевавших почти ушло, но уверяю вас, если были бы живы- бадики по головам "организаторов" такого празднования походили бы, много "приятных" слов услышали бы.. Пока они были живы- с ними считались.. А парад- доказательство тому, что в стране ЕСТЬ армия способная защитить, которую НАДО уважать, как и всех тех кто воевал, как напоминание о той армии, которая защитила страну, да и не только страну- целый мир. Нет армии- нет уважения к власти, все взаимосвязано. Шуленову, как силовику- стремно должно быть озвучивать такое праздненство, не тому учили, скорее всего(((((
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17978
С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае отметят 80-летие Победы
Отправлено: 15.04.25 - 09:28
#25
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Цитата:
Гога:
Господин хороший , не надо не правду писать ----

Цитата:
abaika95:
Потом в 1995 Ельцин решил парад сделать ежегодным

Научись читать внимательно
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17978
С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае отметят 80-летие Победы
Отправлено: 15.04.25 - 09:30
#26
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Цитата:
ACROS:
Ну не было и не было:- раньше и Наурыз НЕ ПРАЗДНОВАЛИ

Его и сейчас не празднуют толком
Юрты поставили и ура
Цитата:
Михаил:
Пока они были живы- с ними считались.. А парад- доказательство тому, что в стране ЕСТЬ армия

Парад 7 мая будет на день защитника отечества
Вполне адекватное решение чтоб токаев смог в Москву слетать
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2223
Re: С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае...
Отправлено: 15.04.25 - 09:34
#27
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У меня два вопроса. Зачем устраивать развлечение на могилах усопших? Дань моде или показуха величия которого нет в помине и уже не будет. По сути ведь войну спровоцировали Советы! Завтра войну между братьями развязанную одним идиотом так же будут возвеличивать? Позор!
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
260
Re: С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае...
Отправлено: 15.04.25 - 11:40
#28
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7876
С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае отметят 80-летие Победы
Отправлено: 15.04.25 - 13:12
#29
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Цитата:
abaika95:
сейчас не празднуют толком



А, как надо ??
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