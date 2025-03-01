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≡ Форумная эклектика
 
 
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Куратор темы: Маркс
Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6844
Форумная эклектика
Отправлено: 01.03.25 - 08:58
#1561
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6844
Форумная эклектика
Отправлено: 01.03.25 - 12:30
#1562
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ACROS: Это ПЕРВАЯ реакция- "..Батьку дружней бить скопом.."- завтра пойдёт КОНКРЕТИКА, то есть - элементарно БАБКИ - КТО и как и главное - сколько ДАВАТЬ, - вот тогда будем как Кайрат-бегун, посмотреть, как они эти ЗАДНЕПРИВОДНЫЕ запоют, в том числе и ваш Трюдо.

maxsaf: А это не так? :-)

saba: Пока нет! Процитирую Кайрата:" Будем наблюдать!"

Подробнее здесь:

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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6844
Форумная эклектика
Отправлено: 08.03.25 - 09:52
#1563
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6844
Форумная эклектика
Отправлено: 21.03.25 - 12:28
#1564
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6844
Форумная эклектика
Отправлено: 22.03.25 - 08:40
#1565
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Друзья, привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, аньон хасейо, ассалаумагалейкум, всех поздравляю с праздником Наурыз, желаю мира, радости, добра, пусть удачным, особенным, светлым, позитивным, солнечным и активным будет этот день, каждым мигом наслаждайтесь!

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27347
Форумная эклектика
Отправлено: 22.03.25 - 08:58
#1566
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Цитата:
Kairat stayer:

Кайрат молодец, не поддается тенденции всеобщей деградации. :lol: С праздником, Кайрат 8-)
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6844
Форумная эклектика
Отправлено: 22.03.25 - 12:46
#1567
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Спасибо за добрые слова! :lol: :lol: :lol:
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6844
Форумная эклектика
Отправлено: 26.03.25 - 10:15
#1568
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Друзья, привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, аньон хасейо, ассалаумагалейкум, всем желаю спокойного и доброго дня, цените каждый день, каждый час, каждый миг, пусть день будет наполнен радостными моментами и полезными информациями!
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6844
Форумная эклектика
Отправлено: 26.03.25 - 10:42
#1569
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Вчера изучал результаты исследования европейцев, про долю мужчин, которые, как ожидается, доживут до 65 лет, соответственно в разрезе стран мира. Ниже по ссылке, в карте нужно кликнуть на страну. (В Казахстане 67,2% мужчин имели шанс дожить до 65 лет, по состоянию на 2022 год).

Отдельные форумчане ранее неоднократно отмечали, что пишем комментарий, тем самым боремся с деменцией, атеросклерозом и.т.д. Действительно возрастные форумчане находятся в зоне риска: старше 55-ти лет, возможно у кого-то лишний вес, нерациональное питание, гиподинамия и.т.д.

Грамотеям на заметку, сам давно не сдавал анализ крови на установление аполипопротеина-В, которое помогает установить риск проявления атеросклероза. Отмечал, что начал более-менее активно бегать, скоро подключу вело поездки, ну и самое главное, в начале апреля планирую сдать кровь на исследование. Советуют контролировать данные показатели, для принятия мер предотвращения инфаркта миокарда и инсульта головного мозга. Если показатели будут выше нормы, тогда риск атеросклероза высокий, если ниже нормы-низкий. Будет высоким, нужно будет обратится к врачу, возможно назначат статины и.т.д.

Подробнее здесь:

[Исправлено: Kairat stayer, 26.03.2025 - 12:33]
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6844
Форумная эклектика
Отправлено: 27.03.25 - 09:24
#1570
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6844
Форумная эклектика
Отправлено: 11.04.25 - 12:23
#1571
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27347
Форумная эклектика
Отправлено: 11.04.25 - 19:55
#1572
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Цитата:
Kairat stayer:

Наконец-то это случилось)) Впервые, смешной мем от вас :lol:
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6844
Форумная эклектика
Отправлено: 15.04.25 - 10:28
#1573
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Друзья, привет, хеллоу, нихао, бонжур, гутен морген, доброго ранку, шалом, аньон хасейо, ассалаумагалейкум, всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра, огромного заряда энергии и позитива на весь день, пусть у вас всё сложится как надо!
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Kairat stayer
* Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6844
Форумная эклектика
Отправлено: 15.04.25 - 10:30
#1574
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Цитата:
maxsaf:
Наконец-то это случилось)) Впервые, смешной мем от вас


Вот вы забавный малой, товарищ Сталин давно одобрил, он как и Д.Трамп - за мир во всём мире! :lol: :lol: :lol: .
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27347
Форумная эклектика
Отправлено: 15.04.25 - 10:40
#1575
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Цитата:
Kairat stayer:
товарищ Сталин давно одобрил, он как и Д.Трамп - за мир во всём мире! .

Какое отношение Сталин имеет к image not found в #1571? 8-)
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