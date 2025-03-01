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[Исправлено: Kairat stayer, 26.03.2025 - 12:33]

Вчера изучал результаты исследования европейцев, про долю мужчин, которые, как ожидается, доживут до 65 лет, соответственно в разрезе стран мира. Ниже по ссылке, в карте нужно кликнуть на страну. (В Казахстане 67,2% мужчин имели шанс дожить до 65 лет, по состоянию на 2022 год).Отдельные форумчане ранее неоднократно отмечали, что пишем комментарий, тем самым боремся с деменцией, атеросклерозом и.т.д. Действительно возрастные форумчане находятся в зоне риска: старше 55-ти лет, возможно у кого-то лишний вес, нерациональное питание, гиподинамия и.т.д.Грамотеям на заметку, сам давно не сдавал анализ крови на установление аполипопротеина-В, которое помогает установить риск проявления атеросклероза. Отмечал, что начал более-менее активно бегать, скоро подключу вело поездки, ну и самое главное, в начале апреля планирую сдать кровь на исследование. Советуют контролировать данные показатели, для принятия мер предотвращения инфаркта миокарда и инсульта головного мозга. Если показатели будут выше нормы, тогда риск атеросклероза высокий, если ниже нормы-низкий. Будет высоким, нужно будет обратится к врачу, возможно назначат статины и.т.д.Подробнее здесь: