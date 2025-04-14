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≡ Глава фонда "НеМолчи.kz" Дина Тансари заявила о своём задержании в Черногории
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51539
Глава фонда "НеМолчи.kz" Дина Тансари заявила о своём задержании в Черногории
Отправлено: 14.04.25 - 21:41
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Основательницу фонда "НеМолчи.kz" Дину Смаилову также известную под псевдонимом Дина Тансари задержали в Черногории. Об этом активистка сообщила в Telegram-канале фонда. Она сказала, что 15 апреля будет суд по экстрадиции.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7874
Re: Глава фонда "НеМолчи.kz" Дина Тансари заявила о...
Отправлено: 14.04.25 - 21:41
#1
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Цитата:///рамках расследования уголовных дел против руководительницы фонда, в том числе по фактам мошенничества.///

Что то часто стали привлекать руководителей различных общественных фондов к ответственности за ЛЁГКОЕ отношение к жертвенным деньгам: - уже года два категорически НЕ ПЕРЕЧИСЛЯЮ никакие суммы в эти фонды, всегда отвечаю - "...не хочу кормить различных Перизат..., лучше я эти деньги отдам нашей деревенской школе..."
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17978
Re: Глава фонда "НеМолчи.kz" Дина Тансари заявила о...
Отправлено: 14.04.25 - 21:57
#2
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Либо все блогеры правозащитники не чистые на руку получаются
Либо государство постепенно закручивает гайки и давит не угодных правдоборцев
А ещё смешнее если и первое и второе совпадает
Профайл
arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
969
Re: Глава фонда "НеМолчи.kz" Дина Тансари заявила о...
Отправлено: 14.04.25 - 23:32
#3
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У них в Уставе должно быть прописано какой процент они забирают себе, остальное они должны направить на благотворительность
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44201
Глава фонда "НеМолчи.kz" Дина Тансари заявила о своём задержании в Черногории
Отправлено: 15.04.25 - 01:43
#4
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Месть государства, чиновников его представляющих, которые бегают по судам и мстят, как из того анегдота
- Подсудимый, вы обвиняетесь в изнасиловании чиновника в отеле Хилтон!
- Да я вообще то импотент, вот справка.
- А вы его про колбасу спросите, что у него была!
Тут же как то надо ведь затащить чиновника в этот весьма не скромный отель как и то, засунуть ему эту колбасу.
Не ходи в отель и не получишь ее..
Но наши же не могут без этого, вот и рискуют чем то, в данном случае риск был в удовольствии получить куда то колбасой, а может он ее съел, не доказано же?
Так и наши чиновники, пытаются доказать что они не ели эту колбасу и что она пошла по несколько тривиальному пути, к чему они собственно и привыкли, получая эту тривиальность от чиновников выше рангом..
Но тут они несчастные, словно это у них впервые.
Так и живем, кому колбаса, ну например Разумович же хорошая колбаса, местная, никто не жалуется?
А для кого то это Палка, не важно из чего она, важно на сколько она мягка и в то же время упруга, и даже после съесть можно..
Вот такое небольшое отступление в сущность колбасы, на которую смотрят наши чиновники..
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E
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
138
Re: Глава фонда "НеМолчи.kz" Дина Тансари заявила о...
Отправлено: 15.04.25 - 09:43
#5
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А вот не нужно создавать общественные ФОНДЫ. Фонды - это фонды. Они имеют право тратить средства фонда только на уставные цели деятельности фонда и никак иначе.

У нас, например, в Костанайской области создана куча разных общественных фондов, которые заняты только предпринимательской деятельностью - не вылезают с госзакупок и заключают договоры в рамках тех же госзаказов (а это оказание услуг, то есть предпринимательская деятельность).
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