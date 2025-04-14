Глава фонда "НеМолчи.kz" Дина Тансари заявила о своём задержании в Черногории

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Месть государства, чиновников его представляющих, которые бегают по судам и мстят, как из того анегдота

- Подсудимый, вы обвиняетесь в изнасиловании чиновника в отеле Хилтон!

- Да я вообще то импотент, вот справка.

- А вы его про колбасу спросите, что у него была!

Тут же как то надо ведь затащить чиновника в этот весьма не скромный отель как и то, засунуть ему эту колбасу.

Не ходи в отель и не получишь ее..

Но наши же не могут без этого, вот и рискуют чем то, в данном случае риск был в удовольствии получить куда то колбасой, а может он ее съел, не доказано же?

Так и наши чиновники, пытаются доказать что они не ели эту колбасу и что она пошла по несколько тривиальному пути, к чему они собственно и привыкли, получая эту тривиальность от чиновников выше рангом..

Но тут они несчастные, словно это у них впервые.

Так и живем, кому колбаса, ну например Разумович же хорошая колбаса, местная, никто не жалуется?

А для кого то это Палка, не важно из чего она, важно на сколько она мягка и в то же время упруга, и даже после съесть можно..

Вот такое небольшое отступление в сущность колбасы, на которую смотрят наши чиновники..