Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае отметят 80-летие Победы
С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае отметят 80-летие Победы
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51539
С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае отметят 80-летие Победы
Отправлено: 14.04.25 - 17:35
По словам заместителя акима города Мажита ШУЛЕНОВА, мероприятия, приуроченные к юбилею, идут в городе с февраля: встречи ветеранов с молодежью, выставки картин и музейных экспонатов.
Читать новость
Читать новость
С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае отметят 80-летие Победы
Отправлено: 15.04.25 - 01:53
Цитата:
А почему только через 20 лет, ты так и не понял?
Гога:
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 апреля 1965 года 9
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 апреля 1965 года 9
А почему только через 20 лет, ты так и не понял?
Re: С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае...
Отправлено: 15.04.25 - 02:18
Цитата:
----Я не понял . Объясни . Я же не такой умный , как ты
111:
А почему только через 20 лет, ты так и не понял?
А почему только через 20 лет, ты так и не понял?
----Я не понял . Объясни . Я же не такой умный , как ты
Re: С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае...
Отправлено: 15.04.25 - 02:20
Цитата:
-----Но за деда 100 грамм выпьешь ?
111:
Та страна, в которой воевали наши деды, не существует.
Та страна, в которой воевали наши деды, не существует.
-----Но за деда 100 грамм выпьешь ?
С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае отметят 80-летие Победы
Отправлено: 15.04.25 - 02:22
Цитата:
Где то видел и читал про Сталина, почему на самом деле.
Надо вот найти, а то возможны нестыковки..
Гога:
Я не понял . Объясни
Я не понял . Объясни
Где то видел и читал про Сталина, почему на самом деле.
Надо вот найти, а то возможны нестыковки..
Re: С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае...
Отправлено: 15.04.25 - 02:24
Цитата:
----Да , это победа ! Если бы проиграли , то подумай , где бы ты жил сейчас ? Если бы вообще ты был сейчас . Спасибо твоему деду , что есть сейчас . Но тебе этого не понять , к сожалению
111:
это победа?
это победа?
----Да , это победа ! Если бы проиграли , то подумай , где бы ты жил сейчас ? Если бы вообще ты был сейчас . Спасибо твоему деду , что есть сейчас . Но тебе этого не понять , к сожалению
С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае отметят 80-летие Победы
Отправлено: 15.04.25 - 02:25
Цитата:
У нас это на родительский день делается, и желательно ехать на могилу , вместо таскания его портрета вокруг акимата, а это самое сложное по разбитой весенней дороге в сторону торгая 400 км плестись на пузотерке.
Много сил , средств, нервов надо, тем более сейчас по здоровью уже авто практически не тяну, посмотрим..
Еще и дети, ответственность на узкой трассе большая, это не трасса Костанай Рудный..
Гога:
Но за деда 100 грамм выпьешь ?
Но за деда 100 грамм выпьешь ?
У нас это на родительский день делается, и желательно ехать на могилу , вместо таскания его портрета вокруг акимата, а это самое сложное по разбитой весенней дороге в сторону торгая 400 км плестись на пузотерке.
Много сил , средств, нервов надо, тем более сейчас по здоровью уже авто практически не тяну, посмотрим..
Еще и дети, ответственность на узкой трассе большая, это не трасса Костанай Рудный..
С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае отметят 80-летие Победы
Отправлено: 15.04.25 - 02:31
Цитата:
Ну твой друган Макс говорит что надо было сразу сдаться Украине, чтоб не погибать пачками.
А может надо тогда было так же, просто в 1939м сдаться и пойти к немцам на поклон, чтоб не убили?
Они же убивали только евреев же и всё?
Трамп то же самое говорит про Украину.
Подумаешь убили бы всего миллиона два или три, но не 45 или сколько там примерно подсчитано?
Глядишь и жили бы сейчас как немцы, до 80-90 лет в среднем и по Египтам бы на старости гоняли?
Гога:
Если бы проиграли ,
Если бы проиграли ,
Ну твой друган Макс говорит что надо было сразу сдаться Украине, чтоб не погибать пачками.
А может надо тогда было так же, просто в 1939м сдаться и пойти к немцам на поклон, чтоб не убили?
Они же убивали только евреев же и всё?
Трамп то же самое говорит про Украину.
Подумаешь убили бы всего миллиона два или три, но не 45 или сколько там примерно подсчитано?
Глядишь и жили бы сейчас как немцы, до 80-90 лет в среднем и по Египтам бы на старости гоняли?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7874
С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае отметят 80-летие Победы
Отправлено: 15.04.25 - 06:37
Цитата:
Ну не было и не было:- раньше и Наурыз НЕ ПРАЗДНОВАЛИ и что тут такого- время и события меняются.
Я выражаю своё личное мнение о формате проведения Дня Победы, а как там власти решают- то это ИХ дело и они никогда не прислущаются ни к вам ни ко мне и ни кому другому- у них всегда есть УСТАНОВКА центра.
Цитата:
Они проводились в ЮБИЛЕЙНЫЕ годы.
abaika95:
не было никакого парада,салюта и полков
не было никакого парада,салюта и полков
Ну не было и не было:- раньше и Наурыз НЕ ПРАЗДНОВАЛИ и что тут такого- время и события меняются.
Я выражаю своё личное мнение о формате проведения Дня Победы, а как там власти решают- то это ИХ дело и они никогда не прислущаются ни к вам ни ко мне и ни кому другому- у них всегда есть УСТАНОВКА центра.
Цитата:
Гога:
не было никакого парада,
не было никакого парада,
Они проводились в ЮБИЛЕЙНЫЕ годы.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7627
С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае отметят 80-летие Победы
Отправлено: 15.04.25 - 06:38
К сожалению и этот большой и светлый праздник стал поводом для разъединения народов! Зачем было примазывать к Дню Победы этих участников СВО? У меня лично ощущение, что мой праздник, который я с детства праздновал со своими родителями, которые честно работали в тылу на фронт, со своим дедом участником войны измазали в каком то дерьме!!! И я не горжусь своим президентом, который с трибуны в Москве будет смотреть на колонны агрессоров и оккупантов марширующих мимо Мавзолея! В конце концов именно против агрессии и оккупации они воевали во время той справедливой войны!!!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 25.06.07
- Сообщений:
- 259
Re: С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае...
Отправлено: 15.04.25 - 08:48
Поколение воевавших почти ушло, но уверяю вас, если были бы живы- бадики по головам "организаторов" такого празднования походили бы, много "приятных" слов услышали бы.. Пока они были живы- с ними считались.. А парад- доказательство тому, что в стране ЕСТЬ армия способная защитить, которую НАДО уважать, как и всех тех кто воевал, как напоминание о той армии, которая защитила страну, да и не только страну- целый мир. Нет армии- нет уважения к власти, все взаимосвязано. Шуленову, как силовику- стремно должно быть озвучивать такое праздненство, не тому учили, скорее всего(((((
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17978
С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае отметят 80-летие Победы
Отправлено: 15.04.25 - 09:28
Цитата:
Цитата:
Научись читать внимательно
Гога:
Господин хороший , не надо не правду писать ----
Господин хороший , не надо не правду писать ----
Цитата:
abaika95:
Потом в 1995 Ельцин решил парад сделать ежегодным
Потом в 1995 Ельцин решил парад сделать ежегодным
Научись читать внимательно
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17978
С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае отметят 80-летие Победы
Отправлено: 15.04.25 - 09:30
Цитата:
Его и сейчас не празднуют толком
Юрты поставили и ура
Цитата:
Парад 7 мая будет на день защитника отечества
Вполне адекватное решение чтоб токаев смог в Москву слетать
ACROS:
Ну не было и не было:- раньше и Наурыз НЕ ПРАЗДНОВАЛИ
Ну не было и не было:- раньше и Наурыз НЕ ПРАЗДНОВАЛИ
Его и сейчас не празднуют толком
Юрты поставили и ура
Цитата:
Михаил:
Пока они были живы- с ними считались.. А парад- доказательство тому, что в стране ЕСТЬ армия
Пока они были живы- с ними считались.. А парад- доказательство тому, что в стране ЕСТЬ армия
Парад 7 мая будет на день защитника отечества
Вполне адекватное решение чтоб токаев смог в Москву слетать
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2223
Re: С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае...
Отправлено: 15.04.25 - 09:34
У меня два вопроса. Зачем устраивать развлечение на могилах усопших? Дань моде или показуха величия которого нет в помине и уже не будет. По сути ведь войну спровоцировали Советы! Завтра войну между братьями развязанную одним идиотом так же будут возвеличивать? Позор!
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 97, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 97
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать