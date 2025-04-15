Не знаю, на сколько это пошло по отношению к попу нашего Прихода Константино-Еленинского собора города Костаная и Рудненской епархии по Алтынсарина 206, говорить, что они что то там сбрызнули, намекая не на святую воду, а на какую то некую субстанцию.. Ну может чуть попало, да. Не отрицаю.. Правда не сбрызгиванием как у мужчины или животного это происходит в оргазме, или другого существа, а иным действием, как это называют православные верующие..
----Читая ваши комменты в соседней ветке ---****А для кого то это Палка, не важно из чего она, важно на сколько она мягка и в то же время упруга, и даже после съесть можно.**** -----вы что , сексуально озабочены ?
Ты видишь в наших чиновниках лишь сексуальный и эротический смысл? Эдакие чиновники в беленьких трусиках сидящие в акимате? У кого то может и красненькие.. А кто то и без оных.. Не к сожалению, я рассматриваю некий другой смысл, описывая жующего колбасу чиновника, после так сказать, дела с этой колбасой.. Это как искать то, почему чиновник взял взятку, не важно, в образе колбасы она или нет. Важен сам процесс приятности такого дела, его пользы.. А потом ведь можно взятку перевести в продукты и неплохого качества и съесть.. Назло тебе например, которому ничего не досталось..
Нет, у меня проблем с осознанием, что там поп сделал, занимался "сбрызгиванием " на верующих или освящением вербы в Вербное Воскресенье нет, к твоему сожалению, как и зажжением свечек за упокой, которые некоторые как ты скорее назовут это сбрызгиванием. Ну для меня это повторюсь, ассоциации со словом Сбрызгивание отнюдь не вызывает..
Это ты, да это ты.... Вот видишь, ты уже невольно тыкаешь, говоришь что поп сбрызгивал, невольно ты представляешь уже такой вот Член, и это не Член Партии, хотя да, сакральный Член партии, один такой на всю партию, где состоят наши чиновники все таки существует. О нем ли ты говоришь или о чем то более приземленном? Например органе обычного человека, не состоящем ни в какой партии и потому не находящегося на этом огромном так сказать сакральном Члене , которым руководит лишь один человек? Такое ведь тоже бывает да?
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