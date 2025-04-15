Отправлено: - 07:55

saba:

Зачем ссылка то? Весь мир об этом говорит, начиная от Трампа заканчивая не избранным ещё канцлером Германии! Надо быть слепоглухонемым, чтобы тут ссылку требовать!

Цитата:Затем, что разное говорят. По одной из версий там кучу наемников в пакеты упаковали. Это кстати со ссылкой,