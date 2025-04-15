Re: Сельскохозяйственная перепись стартует в Казахстане 1...

Отправлено: - 02:37

А кто сокрыл третью овцу, и у кого она есть, тех в расстрел!

Что то это напоминает..

Ну в данном случае скорее всего изъятие, то есть конфискация овец с последующим штрафом.

Так это у нас работает..