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≡ Сельскохозяйственная перепись стартует в Казахстане 1 августа
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51539
Сельскохозяйственная перепись стартует в Казахстане 1 августа
Отправлено: 15.04.25 - 02:37
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С 1 августа в Казахстане начнут считать животных в личных фермерских хозяйствах. В стране стартует сельскохозяйственная перепись. Такая перепись поможет собрать актуальные данные по количеству скота, технологиям и ресурсам.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44201
Re: Сельскохозяйственная перепись стартует в Казахстане 1...
Отправлено: 15.04.25 - 02:37
#1
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А кто сокрыл третью овцу, и у кого она есть, тех в расстрел!
Что то это напоминает..
Ну в данном случае скорее всего изъятие, то есть конфискация овец с последующим штрафом.
Так это у нас работает..
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