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≡ С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае отметят 80-летие Победы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51539
С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае отметят 80-летие Победы
Отправлено: 14.04.25 - 17:35
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По словам заместителя акима города Мажита ШУЛЕНОВА, мероприятия, приуроченные к юбилею, идут в городе с февраля: встречи ветеранов с молодежью, выставки картин и музейных экспонатов.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44201
С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае отметят 80-летие Победы
Отправлено: 15.04.25 - 01:53
#15
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Цитата:
Гога:
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 апреля 1965 года 9

А почему только через 20 лет, ты так и не понял?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11724
Re: С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае...
Отправлено: 15.04.25 - 02:18
#16
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Цитата:
111:
А почему только через 20 лет, ты так и не понял?

----Я не понял . Объясни . Я же не такой умный , как ты :-(
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11724
Re: С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае...
Отправлено: 15.04.25 - 02:20
#17
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Цитата:
111:
Та страна, в которой воевали наши деды, не существует.

-----Но за деда 100 грамм выпьешь ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44201
С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае отметят 80-летие Победы
Отправлено: 15.04.25 - 02:22
#18
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Цитата:
Гога:
Я не понял . Объясни

Где то видел и читал про Сталина, почему на самом деле.
Надо вот найти, а то возможны нестыковки..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11724
Re: С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае...
Отправлено: 15.04.25 - 02:24
#19
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Цитата:
111:
это победа?

----Да , это победа ! Если бы проиграли , то подумай , где бы ты жил сейчас ? Если бы вообще ты был сейчас . Спасибо твоему деду , что есть сейчас . Но тебе этого не понять , к сожалению :-x
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44201
С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае отметят 80-летие Победы
Отправлено: 15.04.25 - 02:25
#20
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Цитата:
Гога:
Но за деда 100 грамм выпьешь ?

У нас это на родительский день делается, и желательно ехать на могилу , вместо таскания его портрета вокруг акимата, а это самое сложное по разбитой весенней дороге в сторону торгая 400 км плестись на пузотерке.
Много сил , средств, нервов надо, тем более сейчас по здоровью уже авто практически не тяну, посмотрим..
Еще и дети, ответственность на узкой трассе большая, это не трасса Костанай Рудный..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44201
С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае отметят 80-летие Победы
Отправлено: 15.04.25 - 02:31
#21
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Цитата:
Гога:
Если бы проиграли ,

Ну твой друган Макс говорит что надо было сразу сдаться Украине, чтоб не погибать пачками.
А может надо тогда было так же, просто в 1939м сдаться и пойти к немцам на поклон, чтоб не убили?
Они же убивали только евреев же и всё?
Трамп то же самое говорит про Украину.
Подумаешь убили бы всего миллиона два или три, но не 45 или сколько там примерно подсчитано?
Глядишь и жили бы сейчас как немцы, до 80-90 лет в среднем и по Египтам бы на старости гоняли?
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