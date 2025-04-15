Re: Школьника, сообщившего о "бомбе в ТРЦ", задержала...

Отправлено: - 02:11

И труп этого подростка сбросили перед мэрией на площади..

То ли с отрезанными ушами то ли нет.

Где то я это слышал..

А, это же в России..

Интересно, на что наши чиновники пойдут, соревнуясь с наказанием в соседней стране?

По штрафам мы уже вроде как лучше планеты всей.