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≡ Школьника, сообщившего о "бомбе в ТРЦ", задержала полиция Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51539
Школьника, сообщившего о "бомбе в ТРЦ", задержала полиция Костаная
Отправлено: 15.04.25 - 02:11
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Сообщение о взрывном устройстве в торговом центре получил администратор торгового центра. Прибывшие спецслужбы провели полный осмотр здания и прилегающей территории, но взрывчатку не обнаружили.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44201
Re: Школьника, сообщившего о "бомбе в ТРЦ", задержала...
Отправлено: 15.04.25 - 02:11
#1
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И труп этого подростка сбросили перед мэрией на площади..
То ли с отрезанными ушами то ли нет.
Где то я это слышал..
А, это же в России..
Интересно, на что наши чиновники пойдут, соревнуясь с наказанием в соседней стране?
По штрафам мы уже вроде как лучше планеты всей.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11724
Школьника, сообщившего о "бомбе в ТРЦ", задержала полиция Костаная
Отправлено: 15.04.25 - 02:27
#2
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111:
Где то я это слышал..

[Исправлено: Гога, 15.04.2025 - 00:28]
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