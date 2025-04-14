Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае отметят 80-летие Победы
С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае отметят 80-летие Победы
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 105, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 105
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать