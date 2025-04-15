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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 01:45
Цитата:
Хватает и жены.
Я же не крещеный все таки, атеист типа.
Гога:
-Но не православный славянин?
-Но не православный славянин?
Хватает и жены.
Я же не крещеный все таки, атеист типа.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 01:50
Цитата:
---А , понял , типа - и нашим , и вашим
111:
Я же не крещеный все таки, атеист типа.
Я же не крещеный все таки, атеист типа.
---А , понял , типа - и нашим , и вашим
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 01:52
Цитата:
Не знаю, на сколько это пошло по отношению к попу нашего Прихода Константино-Еленинского собора города Костаная и Рудненской епархии по Алтынсарина 206, говорить, что они что то там сбрызнули, намекая не на святую воду, а на какую то некую субстанцию..
Ну может чуть попало, да.
Не отрицаю..
Правда не сбрызгиванием как у мужчины или животного это происходит в оргазме, или другого существа, а иным действием, как это называют православные верующие..
Гога:
*На тебя хоть сбрызнули?**
*На тебя хоть сбрызнули?**
Не знаю, на сколько это пошло по отношению к попу нашего Прихода Константино-Еленинского собора города Костаная и Рудненской епархии по Алтынсарина 206, говорить, что они что то там сбрызнули, намекая не на святую воду, а на какую то некую субстанцию..
Ну может чуть попало, да.
Не отрицаю..
Правда не сбрызгиванием как у мужчины или животного это происходит в оргазме, или другого существа, а иным действием, как это называют православные верующие..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 01:53
----Читая ваши комменты в соседней ветке ---****А для кого то это Палка, не важно из чего она, важно на сколько она мягка и в то же время упруга, и даже после съесть можно.**** -----вы что , сексуально озабочены ?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 01:59
Цитата:
---Однако да , есть проблема Тут просто все - святой водой окропили ?? У вас же все в сторону тянет , какие то оргазмы
111:
у мужчины или животного это происходит в оргазме
у мужчины или животного это происходит в оргазме
---Однако да , есть проблема Тут просто все - святой водой окропили ?? У вас же все в сторону тянет , какие то оргазмы
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 02:00
Цитата:
Ты видишь в наших чиновниках лишь сексуальный и эротический смысл?
Эдакие чиновники в беленьких трусиках сидящие в акимате?
У кого то может и красненькие..
А кто то и без оных..
Не к сожалению, я рассматриваю некий другой смысл, описывая жующего колбасу чиновника, после так сказать, дела с этой колбасой..
Это как искать то, почему чиновник взял взятку, не важно, в образе колбасы она или нет.
Важен сам процесс приятности такого дела, его пользы..
А потом ведь можно взятку перевести в продукты и неплохого качества и съесть..
Назло тебе например, которому ничего не досталось..
Гога:
вы что , сексуально озабочены
вы что , сексуально озабочены
Ты видишь в наших чиновниках лишь сексуальный и эротический смысл?
Эдакие чиновники в беленьких трусиках сидящие в акимате?
У кого то может и красненькие..
А кто то и без оных..
Не к сожалению, я рассматриваю некий другой смысл, описывая жующего колбасу чиновника, после так сказать, дела с этой колбасой..
Это как искать то, почему чиновник взял взятку, не важно, в образе колбасы она или нет.
Важен сам процесс приятности такого дела, его пользы..
А потом ведь можно взятку перевести в продукты и неплохого качества и съесть..
Назло тебе например, которому ничего не досталось..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 02:02
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 02:04
Цитата:
Нет, у меня проблем с осознанием, что там поп сделал, занимался "сбрызгиванием " на верующих или освящением вербы в Вербное Воскресенье нет, к твоему сожалению, как и зажжением свечек за упокой, которые некоторые как ты скорее назовут это сбрызгиванием.
Ну для меня это повторюсь, ассоциации со словом Сбрызгивание отнюдь не вызывает..
Гога:
Однако да , есть проблема
Однако да , есть проблема
Нет, у меня проблем с осознанием, что там поп сделал, занимался "сбрызгиванием " на верующих или освящением вербы в Вербное Воскресенье нет, к твоему сожалению, как и зажжением свечек за упокой, которые некоторые как ты скорее назовут это сбрызгиванием.
Ну для меня это повторюсь, ассоциации со словом Сбрызгивание отнюдь не вызывает..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 02:11
Цитата:
----Это видишь только ты
111:
Ты видишь в наших чиновниках лишь сексуальный и эротический смысл?
Ты видишь в наших чиновниках лишь сексуальный и эротический смысл?
----Это видишь только ты
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 02:13
Цитата:
---Теперь можешь считать , что ---крещенный
111:
Ну может чуть попало, да.
Ну может чуть попало, да.
---Теперь можешь считать , что ---крещенный
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 02:17
Цитата:
Это ты, да это ты....
Вот видишь, ты уже невольно тыкаешь, говоришь что поп сбрызгивал, невольно ты представляешь уже такой вот Член, и это не Член Партии, хотя да, сакральный Член партии, один такой на всю партию, где состоят наши чиновники все таки существует.
О нем ли ты говоришь или о чем то более приземленном?
Например органе обычного человека, не состоящем ни в какой партии и потому не находящегося на этом огромном так сказать сакральном Члене , которым руководит лишь один человек?
Такое ведь тоже бывает да?
Гога:
-Это видишь только ты
-Это видишь только ты
Это ты, да это ты....
Вот видишь, ты уже невольно тыкаешь, говоришь что поп сбрызгивал, невольно ты представляешь уже такой вот Член, и это не Член Партии, хотя да, сакральный Член партии, один такой на всю партию, где состоят наши чиновники все таки существует.
О нем ли ты говоришь или о чем то более приземленном?
Например органе обычного человека, не состоящем ни в какой партии и потому не находящегося на этом огромном так сказать сакральном Члене , которым руководит лишь один человек?
Такое ведь тоже бывает да?
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