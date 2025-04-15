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Гога:

-Это видишь только ты

Цитата:Это ты, да это ты....Вот видишь, ты уже невольно тыкаешь, говоришь что поп сбрызгивал, невольно ты представляешь уже такой вот Член, и это не Член Партии, хотя да, сакральный Член партии, один такой на всю партию, где состоят наши чиновники все таки существует.О нем ли ты говоришь или о чем то более приземленном?Например органе обычного человека, не состоящем ни в какой партии и потому не находящегося на этом огромном так сказать сакральном Члене , которым руководит лишь один человек?Такое ведь тоже бывает да?