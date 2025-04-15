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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44201
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 01:45
#5431
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Цитата:
Гога:
-Но не православный славянин?

Хватает и жены.
Я же не крещеный все таки, атеист типа.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11724
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 01:50
#5432
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Цитата:
111:
Я же не крещеный все таки, атеист типа.

---А , понял , типа - и нашим , и вашим :lol: :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44201
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 01:52
#5433
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Цитата:
Гога:
*На тебя хоть сбрызнули?**

Не знаю, на сколько это пошло по отношению к попу нашего Прихода Константино-Еленинского собора города Костаная и Рудненской епархии по Алтынсарина 206, говорить, что они что то там сбрызнули, намекая не на святую воду, а на какую то некую субстанцию..
Ну может чуть попало, да.
Не отрицаю..
Правда не сбрызгиванием как у мужчины или животного это происходит в оргазме, или другого существа, а иным действием, как это называют православные верующие..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11724
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 01:53
#5434
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----Читая ваши комменты в соседней ветке ---****А для кого то это Палка, не важно из чего она, важно на сколько она мягка и в то же время упруга, и даже после съесть можно.**** -----вы что , сексуально озабочены ? :-x
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11724
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 01:59
#5435
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Цитата:
111:
у мужчины или животного это происходит в оргазме

---Однако да , есть проблема :-x Тут просто все - святой водой окропили ?? У вас же все в сторону тянет , какие то оргазмы :-x :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44201
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 02:00
#5436
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Цитата:
Гога:
вы что , сексуально озабочены

Ты видишь в наших чиновниках лишь сексуальный и эротический смысл?
Эдакие чиновники в беленьких трусиках сидящие в акимате?
У кого то может и красненькие..
А кто то и без оных..
Не к сожалению, я рассматриваю некий другой смысл, описывая жующего колбасу чиновника, после так сказать, дела с этой колбасой..
Это как искать то, почему чиновник взял взятку, не важно, в образе колбасы она или нет.
Важен сам процесс приятности такого дела, его пользы..
А потом ведь можно взятку перевести в продукты и неплохого качества и съесть..
Назло тебе например, которому ничего не досталось..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11724
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 02:02
#5437
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44201
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 02:04
#5438
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Цитата:
Гога:
Однако да , есть проблема

Нет, у меня проблем с осознанием, что там поп сделал, занимался "сбрызгиванием " на верующих или освящением вербы в Вербное Воскресенье нет, к твоему сожалению, как и зажжением свечек за упокой, которые некоторые как ты скорее назовут это сбрызгиванием.
Ну для меня это повторюсь, ассоциации со словом Сбрызгивание отнюдь не вызывает..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11724
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 02:11
#5439
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Цитата:
111:
Ты видишь в наших чиновниках лишь сексуальный и эротический смысл?

----Это видишь только ты :lol: :lol: :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11724
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 02:13
#5440
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Цитата:
111:
Ну может чуть попало, да.

---Теперь можешь считать , что ---крещенный ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44201
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 15.04.25 - 02:17
#5441
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Цитата:
Гога:
-Это видишь только ты

Это ты, да это ты....
Вот видишь, ты уже невольно тыкаешь, говоришь что поп сбрызгивал, невольно ты представляешь уже такой вот Член, и это не Член Партии, хотя да, сакральный Член партии, один такой на всю партию, где состоят наши чиновники все таки существует.
О нем ли ты говоришь или о чем то более приземленном?
Например органе обычного человека, не состоящем ни в какой партии и потому не находящегося на этом огромном так сказать сакральном Члене , которым руководит лишь один человек?
Такое ведь тоже бывает да?
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