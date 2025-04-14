Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае отметят 80-летие Победы
С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае отметят 80-летие Победы
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51537
С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае отметят 80-летие Победы
Отправлено: 14.04.25 - 17:35
По словам заместителя акима города Мажита ШУЛЕНОВА, мероприятия, приуроченные к юбилею, идут в городе с февраля: встречи ветеранов с молодежью, выставки картин и музейных экспонатов.
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 25.06.07
- Сообщений:
- 258
Re: С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае...
Отправлено: 14.04.25 - 17:35
Стремно- даже на салют в честь 80-летия Великой общей Победы финансирования не нашлось
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1211
Re: С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае...
Отправлено: 14.04.25 - 17:55
Цитата:
Стыд и позор, потомки.
ответил: не планируют
Стыд и позор, потомки.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 712
Re: С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае...
Отправлено: 14.04.25 - 18:04
с каждым годом все тускнее и тише. В этом году сошлются на указ сверху-экономить на всем.
Re: С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае...
Отправлено: 14.04.25 - 18:35
Цитата:
Стыд и позор жить в дерьме и носить над ним фотографии участников войны - "смотрите, дорогие, как мы обо...лись", а отказ от салютов это называется адекватное отношение к деньгам.
vofkakst:
Стыд и позор, потомки.
Стыд и позор, потомки.
Стыд и позор жить в дерьме и носить над ним фотографии участников войны - "смотрите, дорогие, как мы обо...лись", а отказ от салютов это называется адекватное отношение к деньгам.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7873
Re: С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае...
Отправлено: 14.04.25 - 19:23
Цитата:
Парада Победы не будет, так же как и праздничного салюта - Парад военной техники в честь Дня рождения Дариги Нурсултановны- это не в счёт, это как бы проведение частной вечеринки за государственный счёт, да и День Астаны -6 июля - это не день Астаны- это День рождение Первого Президента- давайте назовём вещи своими именами.
Если это новый или Жана Казахстан и туда всех ЗОВУТ - то надо День Астаны перенести на другой, РЕАЛЬНЫЙ и НАСТОЯЩИЙ день рожения города Акмолинска-Целинограда и День защитника Отечества ПЕРЕНЕСТИ на другой день.
Ради СЕМЕРЫХ участников и ветеранов ВОВ - можно было и бабахнуть и салют и промаршировать поротно и чеканно-строевым шагом - сколько им ещё осталось жить.
Карачун:
Стыд и позор
Стыд и позор
Парада Победы не будет, так же как и праздничного салюта - Парад военной техники в честь Дня рождения Дариги Нурсултановны- это не в счёт, это как бы проведение частной вечеринки за государственный счёт, да и День Астаны -6 июля - это не день Астаны- это День рождение Первого Президента- давайте назовём вещи своими именами.
Если это новый или Жана Казахстан и туда всех ЗОВУТ - то надо День Астаны перенести на другой, РЕАЛЬНЫЙ и НАСТОЯЩИЙ день рожения города Акмолинска-Целинограда и День защитника Отечества ПЕРЕНЕСТИ на другой день.
Ради СЕМЕРЫХ участников и ветеранов ВОВ - можно было и бабахнуть и салют и промаршировать поротно и чеканно-строевым шагом - сколько им ещё осталось жить.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 27339
С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае отметят 80-летие Победы
Отправлено: 14.04.25 - 19:42
Цитата:
Так, стоп. В Казахстане настолько все плохо?
Карачун:
Стыд и позор жить в дерьме
Стыд и позор жить в дерьме
Так, стоп. В Казахстане настолько все плохо?
С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае отметят 80-летие Победы
Отправлено: 14.04.25 - 20:12
Цитата:
Да, давайте им ещё чего-нибудь подкинем. Как детям мультики, чтобы отвязаться, и типа мы такие молодцы, позаботились.
Мне не у кого спросить, но пытаясь представить себя на их месте, я бы вместо всех этих салютов хотел бы за все перенесенные тяготы и страдания хотя бы день пожить в ПОБЕДИВШЕЙ стране...а не вот в ЭТОМ.
ACROS:
Ради СЕМЕРЫХ участников и ветеранов ВОВ - можно было и бабахнуть и салют и промаршировать поротно и чеканно-строевым шагом - сколько им ещё осталось жить.
Ради СЕМЕРЫХ участников и ветеранов ВОВ - можно было и бабахнуть и салют и промаршировать поротно и чеканно-строевым шагом - сколько им ещё осталось жить.
Да, давайте им ещё чего-нибудь подкинем. Как детям мультики, чтобы отвязаться, и типа мы такие молодцы, позаботились.
Мне не у кого спросить, но пытаясь представить себя на их месте, я бы вместо всех этих салютов хотел бы за все перенесенные тяготы и страдания хотя бы день пожить в ПОБЕДИВШЕЙ стране...а не вот в ЭТОМ.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7873
Re: С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае...
Отправлено: 14.04.25 - 21:19
Цитата:
Они и живут в ПОБЕДИВШЕЙ стране.
Я считаю и это моё ЛИЧНОЕ мнение: - День Победы - это прежде всего - День памяти погибшим фронтовикам и День уважения к оставшим в живых фронтовикам, и традиционные составляющие этого Дня - Парад, Салют, ну и в последние годы- Бессмертный Полк.
А, просто прийти и ПОЖРАТЬ кашу, пробежать кросс и послушать концерт - это ЭРЗАЦ праздник.
Карачун:
хотя бы день пожить в ПОБЕДИВШЕЙ стране.
хотя бы день пожить в ПОБЕДИВШЕЙ стране.
Они и живут в ПОБЕДИВШЕЙ стране.
Я считаю и это моё ЛИЧНОЕ мнение: - День Победы - это прежде всего - День памяти погибшим фронтовикам и День уважения к оставшим в живых фронтовикам, и традиционные составляющие этого Дня - Парад, Салют, ну и в последние годы- Бессмертный Полк.
А, просто прийти и ПОЖРАТЬ кашу, пробежать кросс и послушать концерт - это ЭРЗАЦ праздник.
С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае отметят 80-летие Победы
Отправлено: 14.04.25 - 21:51
Цитата:
Да? Ну так-то без подсказки и не догадаешься. Я даже не удивлюсь если им из бревен вручную удавалось делать дороги ровнее и долговечнее чем то что мы, гордящиеся ими потомки, при возможности использования техники и без свистящих над головой снарядов делаем из асфальтобетона, тротуарной плитки и т.д.
ACROS:
Они и живут в ПОБЕДИВШЕЙ стране.
Они и живут в ПОБЕДИВШЕЙ стране.
Да? Ну так-то без подсказки и не догадаешься. Я даже не удивлюсь если им из бревен вручную удавалось делать дороги ровнее и долговечнее чем то что мы, гордящиеся ими потомки, при возможности использования техники и без свистящих над головой снарядов делаем из асфальтобетона, тротуарной плитки и т.д.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17976
С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае отметят 80-летие Победы
Отправлено: 14.04.25 - 21:52
Цитата:
50 лет после победы не было никакого парада,салюта и полков
Ветераны и их родственники собирались
Пели песни-пили и возлагали цветы
Митинг был
Потом в 1995 Ельцин решил парад сделать ежегодным
В 2005 подтянули бессмертный полк
И салют
Всё это НОВОДЕЛ практически и к традиции празднования 9 мая имеет слабое отношение
Всеровно все парад будут на красной площади смотреть,хотя после того как там ветераны войны с Украиной начали ходить желания и тот парад смотреть нет
Пропаганда и агитация одна осталась
А 100летним ветеранам оно надо?
ACROS:
Я считаю и это моё ЛИЧНОЕ мнение: - День Победы - это прежде всего - День памяти погибшим фронтовикам и День уважения к оставшим в живых фронтовикам, и традиционные составляющие этого Дня - Парад, Салют, ну и в последние годы- Бессмертный Полк.
Я считаю и это моё ЛИЧНОЕ мнение: - День Победы - это прежде всего - День памяти погибшим фронтовикам и День уважения к оставшим в живых фронтовикам, и традиционные составляющие этого Дня - Парад, Салют, ну и в последние годы- Бессмертный Полк.
50 лет после победы не было никакого парада,салюта и полков
Ветераны и их родственники собирались
Пели песни-пили и возлагали цветы
Митинг был
Потом в 1995 Ельцин решил парад сделать ежегодным
В 2005 подтянули бессмертный полк
И салют
Всё это НОВОДЕЛ практически и к традиции празднования 9 мая имеет слабое отношение
Всеровно все парад будут на красной площади смотреть,хотя после того как там ветераны войны с Украиной начали ходить желания и тот парад смотреть нет
Пропаганда и агитация одна осталась
А 100летним ветеранам оно надо?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17976
С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае отметят 80-летие Победы
Отправлено: 14.04.25 - 21:55
Цитата:
Что от салюта больше гордости за ветеранов или больше понимания о вкладе в победу? Или просто так салют хочется глянуть китайский?
Михаил:
Стремно- даже на салют в честь 80-летия Великой общей Победы финансирования не нашлось
Стремно- даже на салют в честь 80-летия Великой общей Победы финансирования не нашлось
Что от салюта больше гордости за ветеранов или больше понимания о вкладе в победу? Или просто так салют хочется глянуть китайский?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16393
С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае отметят 80-летие Победы
Отправлено: 14.04.25 - 22:02
День Победы, как он был от нас далёк!Как в костре потухшем таял уголёк.
Были вёрсты обгорелые в пыли,
Этот день мы приближали, как могли!Этот День Победы порохом пропах.
Это праздник с сединою на висках.
Эта радость со слезами на глазах.
День Победы! День Победы! День Победы!
P.S
Надеюсь всех нациков стошнило?
Это значит хорошо.)
Значит хорошая песня
Были вёрсты обгорелые в пыли,
Этот день мы приближали, как могли!Этот День Победы порохом пропах.
Это праздник с сединою на висках.
Эта радость со слезами на глазах.
День Победы! День Победы! День Победы!
P.S
Надеюсь всех нациков стошнило?
Это значит хорошо.)
Значит хорошая песня
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44192
С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае отметят 80-летие Победы
Отправлено: 15.04.25 - 01:13
Воюем между собой..
Какие еще салюты?
Погибло огромное количество советских людей, в отличии от немцев, это победа?
Мусорщик в Германии получает в разы больше наших специалистов, это победа?
Та страна, в которой воевали наши деды, не существует.
И примазываться к ним, таская их портреты вокруг акимата или примазываться как сказали выше, китайскими салютами, это что то из сволочной собачьей жизни в конуре..
Примазывается же так собака, когда голодна?
Так и тут..
Какие еще салюты?
Погибло огромное количество советских людей, в отличии от немцев, это победа?
Мусорщик в Германии получает в разы больше наших специалистов, это победа?
Та страна, в которой воевали наши деды, не существует.
И примазываться к ним, таская их портреты вокруг акимата или примазываться как сказали выше, китайскими салютами, это что то из сволочной собачьей жизни в конуре..
Примазывается же так собака, когда голодна?
Так и тут..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 11716
Re: С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае...
Отправлено: 15.04.25 - 01:16
Цитата:
-----Господин хороший , не надо не правду писать ----*******Парад на Красной площади 9 мая 1965 года прошёл в День Победы, в 20-ю годовщину со дня окончания Великой Отечественной войны, впервые после Парада Победы 1945 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 апреля 1965 года 9 мая был объявлен нерабочим днем и всенародным праздником
abaika95:
50 лет после победы не было никакого парада,
50 лет после победы не было никакого парада,
-----Господин хороший , не надо не правду писать ----*******Парад на Красной площади 9 мая 1965 года прошёл в День Победы, в 20-ю годовщину со дня окончания Великой Отечественной войны, впервые после Парада Победы 1945 года. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 апреля 1965 года 9 мая был объявлен нерабочим днем и всенародным праздником
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 46, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 46
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать