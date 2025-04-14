Отправлено: - 20:12

ACROS:

Ради СЕМЕРЫХ участников и ветеранов ВОВ - можно было и бабахнуть и салют и промаршировать поротно и чеканно-строевым шагом - сколько им ещё осталось жить.

Цитата:Да, давайте им ещё чего-нибудь подкинем. Как детям мультики, чтобы отвязаться, и типа мы такие молодцы, позаботились.Мне не у кого спросить, но пытаясь представить себя на их месте, я бы вместо всех этих салютов хотел бы за все перенесенные тяготы и страдания хотя бы день пожить в ПОБЕДИВШЕЙ стране...а не вот в ЭТОМ.