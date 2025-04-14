Re: Глава фонда "НеМолчи.kz" Дина Тансари заявила о...

Отправлено: - 21:41

Цитата:///рамках расследования уголовных дел против руководительницы фонда, в том числе по фактам мошенничества.///



Что то часто стали привлекать руководителей различных общественных фондов к ответственности за ЛЁГКОЕ отношение к жертвенным деньгам: - уже года два категорически НЕ ПЕРЕЧИСЛЯЮ никакие суммы в эти фонды, всегда отвечаю - "...не хочу кормить различных Перизат..., лучше я эти деньги отдам нашей деревенской школе..."