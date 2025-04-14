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≡ С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае отметят 80-летие Победы
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51537
С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае отметят 80-летие Победы
Отправлено: 14.04.25 - 17:35
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По словам заместителя акима города Мажита ШУЛЕНОВА, мероприятия, приуроченные к юбилею, идут в городе с февраля: встречи ветеранов с молодежью, выставки картин и музейных экспонатов.
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
258
Re: С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае...
Отправлено: 14.04.25 - 17:35
#1
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Стремно- даже на салют в честь 80-летия Великой общей Победы финансирования не нашлось
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1211
Re: С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае...
Отправлено: 14.04.25 - 17:55
#2
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Цитата:
ответил: не планируют

Стыд и позор, потомки.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
712
Re: С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае...
Отправлено: 14.04.25 - 18:04
#3
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с каждым годом все тускнее и тише. В этом году сошлются на указ сверху-экономить на всем.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1508
Re: С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае...
Отправлено: 14.04.25 - 18:35
#4
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Цитата:
vofkakst:
Стыд и позор, потомки.

Стыд и позор жить в дерьме и носить над ним фотографии участников войны - "смотрите, дорогие, как мы обо...лись", а отказ от салютов это называется адекватное отношение к деньгам.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7873
Re: С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае...
Отправлено: 14.04.25 - 19:23
#5
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Цитата:
Карачун:
Стыд и позор



Парада Победы не будет, так же как и праздничного салюта - Парад военной техники в честь Дня рождения Дариги Нурсултановны- это не в счёт, это как бы проведение частной вечеринки за государственный счёт, да и День Астаны -6 июля - это не день Астаны- это День рождение Первого Президента- давайте назовём вещи своими именами.

Если это новый или Жана Казахстан и туда всех ЗОВУТ - то надо День Астаны перенести на другой, РЕАЛЬНЫЙ и НАСТОЯЩИЙ день рожения города Акмолинска-Целинограда и День защитника Отечества ПЕРЕНЕСТИ на другой день.

Ради СЕМЕРЫХ участников и ветеранов ВОВ - можно было и бабахнуть и салют и промаршировать поротно и чеканно-строевым шагом - сколько им ещё осталось жить.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27339
С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае отметят 80-летие Победы
Отправлено: 14.04.25 - 19:42
#6
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Цитата:
Карачун:
Стыд и позор жить в дерьме

Так, стоп. В Казахстане настолько все плохо?
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1508
С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае отметят 80-летие Победы
Отправлено: 14.04.25 - 20:12
#7
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Цитата:
ACROS:
Ради СЕМЕРЫХ участников и ветеранов ВОВ - можно было и бабахнуть и салют и промаршировать поротно и чеканно-строевым шагом - сколько им ещё осталось жить.

Да, давайте им ещё чего-нибудь подкинем. Как детям мультики, чтобы отвязаться, и типа мы такие молодцы, позаботились.
Мне не у кого спросить, но пытаясь представить себя на их месте, я бы вместо всех этих салютов хотел бы за все перенесенные тяготы и страдания хотя бы день пожить в ПОБЕДИВШЕЙ стране...а не вот в ЭТОМ.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7873
Re: С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае...
Отправлено: 14.04.25 - 21:19
#8
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Цитата:
Карачун:
хотя бы день пожить в ПОБЕДИВШЕЙ стране.


Они и живут в ПОБЕДИВШЕЙ стране.

Я считаю и это моё ЛИЧНОЕ мнение: - День Победы - это прежде всего - День памяти погибшим фронтовикам и День уважения к оставшим в живых фронтовикам, и традиционные составляющие этого Дня - Парад, Салют, ну и в последние годы- Бессмертный Полк.

А, просто прийти и ПОЖРАТЬ кашу, пробежать кросс и послушать концерт - это ЭРЗАЦ праздник.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1508
С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае отметят 80-летие Победы
Отправлено: 14.04.25 - 21:51
#9
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Цитата:
ACROS:
Они и живут в ПОБЕДИВШЕЙ стране.

Да? Ну так-то без подсказки и не догадаешься. Я даже не удивлюсь если им из бревен вручную удавалось делать дороги ровнее и долговечнее чем то что мы, гордящиеся ими потомки, при возможности использования техники и без свистящих над головой снарядов делаем из асфальтобетона, тротуарной плитки и т.д.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17976
С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае отметят 80-летие Победы
Отправлено: 14.04.25 - 21:52
#10
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Цитата:
ACROS:
Я считаю и это моё ЛИЧНОЕ мнение: - День Победы - это прежде всего - День памяти погибшим фронтовикам и День уважения к оставшим в живых фронтовикам, и традиционные составляющие этого Дня - Парад, Салют, ну и в последние годы- Бессмертный Полк.

50 лет после победы не было никакого парада,салюта и полков
Ветераны и их родственники собирались
Пели песни-пили и возлагали цветы
Митинг был
Потом в 1995 Ельцин решил парад сделать ежегодным
В 2005 подтянули бессмертный полк
И салют
Всё это НОВОДЕЛ практически и к традиции празднования 9 мая имеет слабое отношение

Всеровно все парад будут на красной площади смотреть,хотя после того как там ветераны войны с Украиной начали ходить желания и тот парад смотреть нет
Пропаганда и агитация одна осталась
А 100летним ветеранам оно надо?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17976
С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае отметят 80-летие Победы
Отправлено: 14.04.25 - 21:55
#11
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Цитата:
Михаил:
Стремно- даже на салют в честь 80-летия Великой общей Победы финансирования не нашлось

Что от салюта больше гордости за ветеранов или больше понимания о вкладе в победу? Или просто так салют хочется глянуть китайский?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16393
С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае отметят 80-летие Победы
Отправлено: 14.04.25 - 22:02
#12
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День Победы, как он был от нас далёк!Как в костре потухшем таял уголёк.
Были вёрсты обгорелые в пыли,
Этот день мы приближали, как могли!Этот День Победы порохом пропах.
Это праздник с сединою на висках.
Эта радость со слезами на глазах.

День Победы! День Победы! День Победы!
P.S
Надеюсь всех нациков стошнило?
Это значит хорошо.)
Значит хорошая песня
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