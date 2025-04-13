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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44186
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.04.25 - 21:02
#5416
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Наш русский мир, пришел сегодня в это Вербное Воскресенье к украинским мирным жителям и убил их всех, вместе с детьми..



[Исправлено: 111, 13.04.2025 - 22:03]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11710
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.04.25 - 21:09
#5417
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Цитата:
111:
Наш русский мир, пришел сегодня в это Вербное Воскресенье к украинским мирным жителям и убил их всех, вместе с детьми..

------------Где ссылка ?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17976
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.04.25 - 21:10
#5418
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Цитата:
Карачун:
Да, я противник того чтобы он вообще принимал это решение пойти войной. Но если уже пошел то хотя бы действуй не как барышня, которой "и хочется и колется и мама не велит"


Путинисты не поймут почему весь мир над ними ржёт
Вроде и села какие-то занимают
Вроде и свои территории освободили а всеровно как-то не то всё
Потомучто у россии плана нет
Это четко видно
После отхода из под Киева всем понятно что Россия воюет до последнего русского просто так лишь бы воевать
Уйти из Украины это стыдоба и позор
А взять киев сил нет
Вот и приходится воевать ради поддержания процесса да и власти удобно
Пока мужики воюют страну можно держать жёстко
Американцы с тем же во Вьетнаме столкнулись
Но итог был один
Ушли с позором
А зачем 70 тыс американских солдат и миллион вьетнамцев погибли? Да фиг понять
Просто так
Ради престижа
Так и Россия сейчас пытается делать вид что не инвалидка и ещё может играть в теннис
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17976
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.04.25 - 21:12
#5419
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Цитата:
Гога:
------------Где ссылка ?

Ссылка на что? На фото?
А если ему родня прислала? Ссылку на номер телефона дать надо?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44186
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.04.25 - 21:17
#5420
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Да, гореть в аду фашистам, что сбросили кассетные ракеты на мирных граждан в христианских праздник

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44186
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.04.25 - 21:18
#5421
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Цитата:
Гога:
Где ссылка ?

Мне с Радио Свобода знакомый позвонил и сказал.
Запись разговора на айфонах нету.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11710
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.04.25 - 21:32
#5422
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Цитата:
111:

---На тебя хоть сбрызнули? Ты теперь православный славянин?
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1570
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 13.04.25 - 22:14
#5423
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Цитата:
abaika95:
А зачем 70 тыс американских солдат и миллион вьетнамцев погибли? Да фиг понять

а корейскую войнк 1950-1953 года не освещают практически нигде / было и было )))

Сталин, однако, ссылаясь на недостаточную степень готовности северокорейской армии и возможность вмешательства в конфликт войск США и развязывания полномасштабной войны с применением ядерного оружия, предпочёл не удовлетворить эти просьбы Ким Ир Сена.

Вероятнее всего, Сталин считал, что ситуация в Корее может привести к новой мировой войне.

Несмотря на это, СССР продолжал оказывать Северной Корее большую военную помощь, и КНДР продолжала наращивать свою военную мощь, организуя армию по советской модели и под руководством советских военных советников.
Наконец после немалых колебаний и поддавшись на настойчивые уверения Ким Ир Сена, Сталин дал согласие на проведение военной операции. Детали были согласованы во время визита Ким Ир Сена в Москву в марте — апреле 1950 года.

В предрассветные часы 25 июня северокорейские войска под прикрытием артиллерии перешли границу с южным соседом.

Численность сухопутной группировки, обученной советскими военными советниками, составляла 135 тысяч человек, в её составе было 150 танков Т-34, в военно-воздушных силах имелось 172 боевых самолёта.

Потери КНДР составили от 1,858 до 3,822 миллионов, включая потери среди мирного населения[4].

Потери КНР составили 390 тысяч человек.

СССР потерял 315 человек[1].

Республика Корея потеряла от 1,271 до 1,818 миллиона человек, включая потери среди мирного населения[4].

Потери США убитыми и ранеными исчисляются в 140 тысяч человек[1].

Потери сил ООН оцениваются в 16491 человек[3].

Общие потери Военно-воздушных сил сторон составили более 3 тысяч самолётов сил ООН и около 900 самолётов ВВС КНР, КНДР и СССР[4].




[Исправлено: YESNO, 13.04.2025 - 23:20]КОРЕЙСКАЯ ВОЙНА

[Исправлено: YESNO, 13.04.2025 - 23:21]
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1508
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.04.25 - 20:53
#5424
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Цитата:
maxsaf: Так, стоп. В Казахстане настолько все плохо?
В моем понимании да, в понимании прочих пользователей этого форума возможно все хорошо за исключением мелких незначительных недочётов. Все ж суждения зависят от критериев оптимальности и градации ценностей. Мне, например, чихать на любые так называемые праздники и на то будет ли концерт Дженифер Лопес в Астане и не чихать когда за бюджетные деньги что-либо заведомо делается плохо. Вон, ребятам огоньки в небо запусти и они будут счастливы до задницы. А когда я вижу эти огоньки то думаю "...за эти деньги хотя бы одну яму на дороге залатали лучше так чтобы ее в ближайший дождь не смыло"
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1570
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 14.04.25 - 21:42
#5425
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