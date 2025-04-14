НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Незакрепленной земли в Костанае не будет» - предприятиям и организациям расширят обязанности по благоустройству
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51536
«Незакрепленной земли в Костанае не будет» - предприятиям и организациям расширят обязанности по благоустройству
Отправлено: 14.04.25 - 18:07
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Формулировку «вне зависимости от формы собственности» аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ на совещании 11 апреля повторил несколько раз. В областном акимате обсуждали вопросы наведения порядка в населенных пунктах.
Читать новость

arman_kst
§ arman_kst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
968
Re: «Незакрепленной земли в Костанае не будет» - предприятиям и...
Отправлено: 14.04.25 - 18:07
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Во дворах тоже самое. Общее никто не хочет убирать
Профайл
Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
611
Re: «Незакрепленной земли в Костанае не будет» - предприятиям и...
Отправлено: 14.04.25 - 20:40
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дабавьте плз в регламент по уходу за территорией - запрет на наличие открытого грунта, если земля не используется для с/х
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 107, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 107
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS