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≡ Подвох “мелким шрифтом“: в Казахстане ужесточают правила для банков
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51536
Подвох “мелким шрифтом“: в Казахстане ужесточают правила для банков
Отправлено: 14.04.25 - 20:17
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В Казахстане введут принципы ответственного кредитования. Финансовые организации обяжут помогать клиентам разбираться в услугах и повышать свою финансовую грамотность. Это необходимо, чтобы люди не попадали в долги, с которыми не справятся.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
816
Re: Подвох “мелким шрифтом“: в Казахстане ужесточают правила для...
Отправлено: 14.04.25 - 20:17
#1
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Давно пора банки привести в чувство, чтобы знали, что такое справедливость, основанное на Законе!
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