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«Незакрепленной земли в Костанае не будет» - предприятиям и организациям расширят обязанности по благоустройству
«Незакрепленной земли в Костанае не будет» - предприятиям и организациям расширят обязанности по благоустройству
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