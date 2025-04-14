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С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае отметят 80-летие Победы
С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае отметят 80-летие Победы
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51536
С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае отметят 80-летие Победы
Отправлено: 14.04.25 - 17:35
По словам заместителя акима города Мажита ШУЛЕНОВА, мероприятия, приуроченные к юбилею, идут в городе с февраля: встречи ветеранов с молодежью, выставки картин и музейных экспонатов.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 25.06.07
- Сообщений:
- 258
Re: С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае...
Отправлено: 14.04.25 - 17:35
Стремно- даже на салют в честь 80-летия Великой общей Победы финансирования не нашлось
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1211
Re: С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае...
Отправлено: 14.04.25 - 17:55
Цитата:
Стыд и позор, потомки.
ответил: не планируют
Стыд и позор, потомки.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 712
Re: С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае...
Отправлено: 14.04.25 - 18:04
с каждым годом все тускнее и тише. В этом году сошлются на указ сверху-экономить на всем.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1507
Re: С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае...
Отправлено: 14.04.25 - 18:35
Цитата:
Стыд и позор жить в дерьме и носить над ним фотографии участников войны - "смотрите, дорогие, как мы обо...лись", а отказ от салютов это называется адекватное отношение к деньгам.
vofkakst:
Стыд и позор, потомки.
Стыд и позор, потомки.
Стыд и позор жить в дерьме и носить над ним фотографии участников войны - "смотрите, дорогие, как мы обо...лись", а отказ от салютов это называется адекватное отношение к деньгам.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7870
Re: С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае...
Отправлено: 14.04.25 - 19:23
Цитата:
Парада Победы не будет, так же как и праздничного салюта - Парад военной техники в честь Дня рождения Дариги Нурсултановны- это не в счёт, это как бы проведение частной вечеринки за государственный счёт, да и День Астаны -6 июля - это не день Астаны- это День рождение Первого Президента- давайте назовём вещи своими именами.
Если это новый или Жана Казахстан и туда всех ЗОВУТ - то надо День Астаны перенести на другой, РЕАЛЬНЫЙ и НАСТОЯЩИЙ день рожения города Акмолинска-Целинограда и День защитника Отечества ПЕРЕНЕСТИ на другой день.
Ради СЕМЕРЫХ участников и ветеранов ВОВ - можно было и бабахнуть и салют и промаршировать поротно и чеканно-строевым шагом - сколько им ещё осталось жить.
Карачун:
Стыд и позор
Стыд и позор
Парада Победы не будет, так же как и праздничного салюта - Парад военной техники в честь Дня рождения Дариги Нурсултановны- это не в счёт, это как бы проведение частной вечеринки за государственный счёт, да и День Астаны -6 июля - это не день Астаны- это День рождение Первого Президента- давайте назовём вещи своими именами.
Если это новый или Жана Казахстан и туда всех ЗОВУТ - то надо День Астаны перенести на другой, РЕАЛЬНЫЙ и НАСТОЯЩИЙ день рожения города Акмолинска-Целинограда и День защитника Отечества ПЕРЕНЕСТИ на другой день.
Ради СЕМЕРЫХ участников и ветеранов ВОВ - можно было и бабахнуть и салют и промаршировать поротно и чеканно-строевым шагом - сколько им ещё осталось жить.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 27339
С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае отметят 80-летие Победы
Отправлено: 14.04.25 - 19:42
Цитата:
Так, стоп. В Казахстане настолько все плохо?
Карачун:
Стыд и позор жить в дерьме
Стыд и позор жить в дерьме
Так, стоп. В Казахстане настолько все плохо?
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1507
С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае отметят 80-летие Победы
Отправлено: 14.04.25 - 20:12
Цитата:
Да, давайте им ещё чего-нибудь подкинем. Как детям мультики, чтобы отвязаться, и типа мы такие молодцы, позаботились.
Мне не у кого спросить, но пытаясь представить себя на их месте, я бы вместо всех этих салютов хотел бы за все перенесенные тяготы и страдания хотя бы день пожить в ПОБЕДИВШЕЙ стране...а не вот в ЭТОМ.
ACROS:
Ради СЕМЕРЫХ участников и ветеранов ВОВ - можно было и бабахнуть и салют и промаршировать поротно и чеканно-строевым шагом - сколько им ещё осталось жить.
Ради СЕМЕРЫХ участников и ветеранов ВОВ - можно было и бабахнуть и салют и промаршировать поротно и чеканно-строевым шагом - сколько им ещё осталось жить.
Да, давайте им ещё чего-нибудь подкинем. Как детям мультики, чтобы отвязаться, и типа мы такие молодцы, позаботились.
Мне не у кого спросить, но пытаясь представить себя на их месте, я бы вместо всех этих салютов хотел бы за все перенесенные тяготы и страдания хотя бы день пожить в ПОБЕДИВШЕЙ стране...а не вот в ЭТОМ.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7870
Re: С песнями, солдатской кашей, но без салюта - как в Костанае...
Отправлено: 14.04.25 - 21:19
Цитата:
Они и живут в ПОБЕДИВШЕЙ стране.
Я считаю и это моё ЛИЧНОЕ мнение: - День Победы - это прежде всего - День памяти погибшим фронтовикам и День уважения к оставшим в живых фронтовикам, и традиционные составляющие этого Дня - Парад, Салют, ну и в последние годы- Бессмертный Полк.
А, просто прийти и ПОЖРАТЬ кашу, пробежать кросс и послушать концерт - это ЭРЗАЦ праздник.
Карачун:
хотя бы день пожить в ПОБЕДИВШЕЙ стране.
хотя бы день пожить в ПОБЕДИВШЕЙ стране.
Они и живут в ПОБЕДИВШЕЙ стране.
Я считаю и это моё ЛИЧНОЕ мнение: - День Победы - это прежде всего - День памяти погибшим фронтовикам и День уважения к оставшим в живых фронтовикам, и традиционные составляющие этого Дня - Парад, Салют, ну и в последние годы- Бессмертный Полк.
А, просто прийти и ПОЖРАТЬ кашу, пробежать кросс и послушать концерт - это ЭРЗАЦ праздник.
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