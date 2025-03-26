maxsaf: Объясните пожалуйста, в свете вновь открывшихся обстоятельств, причину удаления этого комментария?
Комментарий восстановил. Объясню причину.
В процессе обсуждения этого вопроса редакция сегодня, 9 апреля, приняла решение о корректировке нормы в Соглашении: 2.2.14. Скриншоты из СМИ и социальных сетей без активной ссылки на первоисточник. Допустимо цитирование сообщений СМИ/соцсетей текстом с активной ссылкой на первоисточник. Указание ссылки на источник необходимо при цитировании других СМИ. Для этого можно скопировать ссылку во вкладке браузера и вставить в комментарий. Если такого указания нет, то ответственность за сообщение несет комментатор. Если сообщение будет признано фейковым, то оно будет удалено. Доказательства ложности опубликованной информации могут предоставлять другие комментаторы.
Ссылка на источник при цитировании информации из других СМИ теперь не обязательна, но желательна. Причина указана выше - чтобы автора комментария не обвиняли в намеренном распространении ложной информации. Но, если публикуете скриншоты, по-прежнему обязательна ссылка на источник.
По поводу двойных норм. Первое сообщение было удалено в полном соответствии с Соглашением. Но при обсуждении этого вопроса стало очевидно, что норма нуждается в корректировке. Так как под ее действие могли попасть практически все комментарии с сообщениями о фактах. Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении.
Звучит разумно, надеюсь не будет злоупотреблений. Лично меня не напрягает добавлять ссылку, но раздражает, когда другие форумчане демонстративно отказываются ее предоставить. Спасибо за восстановление комментария.
ACROS: А, что бы стать "уважаемым пользователем"- какие нужно иметь ЗАСЛУГИ ???
Цитата из соглашения: Полноправные пользователи имеющие активную гражданскую позицию, уважающие и соблюдающие Правила комментирования в течение длительного периода могут быть по решению редакции переведены в категорию Уважаемые пользователи.
Отмечу, что никаких преимуществ в модерирование этот статус не дает: Сообщения Уважаемых и Полноправных пользователей появляются на форуме сразу после отправки. Модератор проверяет их сообщения постфактум, то есть для них установлен режим постмодерации.
И последнее - решения о присвоении этого статуса не принимаются редакцией уже много лет. Главная причина - неоднозначное отношение других пользователей к этому статусу, которое может навредить его будущим обладателям. Но и лишать этого статуса нынешних обладателей мы тоже не будем.
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