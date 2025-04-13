Re: Мусоропровод - уходящая натура или наоборот? Пытаемся...

Отправлено: - 14:12

Цитата://генпланисты обещают нам застройку еще более высотную. Тащить с 19-го этажа вниз мешок с мусором//



Эти ГЕНПЛАНИСТЫ - лифт в ДЕВЯТНАДЦАТИЭТАЖНОМ домк лифт НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ ?



И если не хочет с 19 этажа на ЛИФТЕ тащить вниз пакетик мусора - купи квартиру на первом, втором, третьем этажах.



Люди (некоторые) вообще ОХ...ЛИ - это их мусор, пусть сами и убирают.