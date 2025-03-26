Отправлено: - 10:33

maxsaf:

Ну в данном случае автор сообщил, что указанную им информацию он нашел в одном из телеграмм каналов, а не сам выдумал.

Цитата:Конкретный комментарий с таким упоминанием укажите со ссылкой на него.