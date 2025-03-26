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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2562
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 26.03.25 - 10:33
#7101
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Цитата:
maxsaf:
Ну в данном случае автор сообщил, что указанную им информацию он нашел в одном из телеграмм каналов, а не сам выдумал.

Конкретный комментарий с таким упоминанием укажите со ссылкой на него.
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2562
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 26.03.25 - 10:34
#7102
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Да, кстати, можно полное изложение и ссылку на то, что правила вводились не только ради меня?

Нет. Я не буду тратить на это свое время. Придется поверить мне на слово.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27338
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 08.04.25 - 19:32
#7103
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Цитата:
Тимур Гафуров:

Объясните пожалуйста, в свете вновь открывшихся обстоятельств, причину удаления этого комментария?



Или объясните причину, почему этот комментарий не был удален.



[Исправлено: maxsaf, 08.04.2025 - 20:35]
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2562
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.04.25 - 10:41
#7104
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Цитата:
maxsaf:
Объясните пожалуйста, в свете вновь открывшихся обстоятельств, причину удаления этого комментария?

Комментарий восстановил. Объясню причину.

В процессе обсуждения этого вопроса редакция сегодня, 9 апреля, приняла решение о корректировке нормы в Соглашении:
2.2.14. Скриншоты из СМИ и социальных сетей без активной ссылки на первоисточник. Допустимо цитирование сообщений СМИ/соцсетей текстом с активной ссылкой на первоисточник. Указание ссылки на источник необходимо при цитировании других СМИ. Для этого можно скопировать ссылку во вкладке браузера и вставить в комментарий. Если такого указания нет, то ответственность за сообщение несет комментатор. Если сообщение будет признано фейковым, то оно будет удалено. Доказательства ложности опубликованной информации могут предоставлять другие комментаторы.

Ссылка на источник при цитировании информации из других СМИ теперь не обязательна, но желательна. Причина указана выше - чтобы автора комментария не обвиняли в намеренном распространении ложной информации.
Но, если публикуете скриншоты, по-прежнему обязательна ссылка на источник.

По поводу двойных норм.
Первое сообщение было удалено в полном соответствии с Соглашением. Но при обсуждении этого вопроса стало очевидно, что норма нуждается в корректировке. Так как под ее действие могли попасть практически все комментарии с сообщениями о фактах.
Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27338
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.04.25 - 11:28
#7105
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Цитата:
Тимур Гафуров:
2.2.14

Звучит разумно, надеюсь не будет злоупотреблений. Лично меня не напрягает добавлять ссылку, но раздражает, когда другие форумчане демонстративно отказываются ее предоставить. Спасибо за восстановление комментария.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44186
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 09.04.25 - 12:37
#7106
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Так как под ее действие могли попасть практически все комментарии с сообщениями о фактах. Спасибо всем, кто принял участие в обсуждении.

Ну да, давно говорил, что следуя таким правилам, то надо закрывать не только Флуд, а и весь форум..
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Т
§ ТТ
(Пользователи)
Регистрация:
05.05.24
Сообщений:
37
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 14.04.25 - 00:00
#7107
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Как удалить свой комментарий?
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
738
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 14.04.25 - 09:57
#7108
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Цитата:
ТТ:
Как удалить свой комментарий?

На форуме нет функции удаления комментариев. Полноправные пользователи могут изменять (редактировать) свои комментарии.

Чтобы стать полноправным пользователем, форумчанин должен набрать 30 "чистых" комментариев - т.е. все последние комментарии прошли модерацию и ни один из них не был отклонен.

У вас сейчас всего 37 комментариев, но 3 из последних 30 были отклонены при модерации.
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