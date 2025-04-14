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≡ Четверо казахстанцев оказались в рабстве в Мьянме
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51532
Четверо казахстанцев оказались в рабстве в Мьянме
Отправлено: 14.04.25 - 09:26
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Узбекские и казахстанские дипломаты помогли успешно вернуть на родину граждан Узбекистана, Казахстана и Кыргызстана, которые оказались в трудовом рабстве в Мьянме.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7519
Re: Четверо казахстанцев оказались в рабстве в Мьянме
Отправлено: 14.04.25 - 09:26
#1
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 прибыли в Таиланд в поисках обещанной в интернете высокооплачиваемой работы
Первый раз слышу,что в Тайланде или восточной азии есть высокооплачиваемые работы,как раз таки наоборот. Пленники плохо учились в школе раз не знают об этом
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