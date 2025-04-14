Re: Четверо казахстанцев оказались в рабстве в Мьянме

Отправлено: - 09:26

прибыли в Таиланд в поисках обещанной в интернете высокооплачиваемой работы

Первый раз слышу,что в Тайланде или восточной азии есть высокооплачиваемые работы,как раз таки наоборот. Пленники плохо учились в школе раз не знают об этом