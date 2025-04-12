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"В качестве эксперимента" - Установку дорожных знаков и запрет левых поворотов в центре Костаная прокомментировала полиция
"В качестве эксперимента" - Установку дорожных знаков и запрет левых поворотов в центре Костаная прокомментировала полиция
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