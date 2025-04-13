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Первоцелинники без перспективы. Архитектура - самое близкое к человеку искусство. Почему в Костанае его отдаляют от народа?
Первоцелинники без перспективы. Архитектура - самое близкое к человеку искусство. Почему в Костанае его отдаляют от народа?
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 51531
Первоцелинники без перспективы. Архитектура - самое близкое к человеку искусство. Почему в Костанае его отдаляют от народа?
Отправлено: 13.04.25 - 12:41
«Они прямо за ним построили высокое непоймичто», - процедила супруга. С одной стороны, казалось бы, ну какая разница - построили еще одно здание, в наше время экая-то невидаль?! Везде все строят, и мало кого это удивляет. Но в случае площади Первоцелинников это, конечно, не так.
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Re: Первоцелинники без перспективы. Архитектура - самое близкое...
Отправлено: 13.04.25 - 12:41
О чём статья ??
Почему - МЫ ??
Давайте котлеты отдельно от мух.
Разве не архитекторы виноваты в сегодняшней ситуации?
Когда строили Халык Банк, Казахский театр и сейчас строят дома вокруг, скажем самой ЗНАКОВОЙ архитектурной композиции для области, разве не архитекторы давали и дают своё проффессиональное заключение ?
Поднимите архивы и КТО был архитектором в то время - вот у него и спрашивайте, хотя бы МОРАЛЬНО.
Есть такое понятие: - неотвратимость наказания.
Почему - МЫ ??
Давайте котлеты отдельно от мух.
Разве не архитекторы виноваты в сегодняшней ситуации?
Когда строили Халык Банк, Казахский театр и сейчас строят дома вокруг, скажем самой ЗНАКОВОЙ архитектурной композиции для области, разве не архитекторы давали и дают своё проффессиональное заключение ?
Поднимите архивы и КТО был архитектором в то время - вот у него и спрашивайте, хотя бы МОРАЛЬНО.
Есть такое понятие: - неотвратимость наказания.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
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- Сообщений:
- 2254
Re: Первоцелинники без перспективы. Архитектура - самое близкое...
Отправлено: 13.04.25 - 13:04
В Казахстане ликвидирован институт Главного архитектора города.
Отсюда и "ноги растут" у проблемы.
За обликом городов никто не следит, никто за него не болеет душой, никто за него не отвечает.
Всё решают деньги и чиновники, которым на эту застывшую музыку наплевать.
...
Можно поехать в тот же Петербург (Прагу, Дезден, Париж...) и восхищаться его архитектурой.
А вот мысль, что и наши города можно строить такими же красивыми, в головах чиновников не то, что не появляется, но и не укладывается, когда им об этом кто-то говорит...
Не учили их пониманию прекрасного. Оно им просто не надо. Денег не приносит.
Отсюда и "ноги растут" у проблемы.
За обликом городов никто не следит, никто за него не болеет душой, никто за него не отвечает.
Всё решают деньги и чиновники, которым на эту застывшую музыку наплевать.
...
Можно поехать в тот же Петербург (Прагу, Дезден, Париж...) и восхищаться его архитектурой.
А вот мысль, что и наши города можно строить такими же красивыми, в головах чиновников не то, что не появляется, но и не укладывается, когда им об этом кто-то говорит...
Не учили их пониманию прекрасного. Оно им просто не надо. Денег не приносит.
Re: Первоцелинники без перспективы. Архитектура - самое близкое...
Отправлено: 13.04.25 - 13:45
Тема такая достаточно сложная! И однозначного решения тут нет! Хотя бы потому, что по существующим законам власти города не имеют права запрещать строительство, там был частный сектор, участок скорее всего выкуплен и запретить строить невозможно! Другое дело, если бы был какой нибудь закон ограничивающий застройку с определенными критериями, как например в Вашингтоне,где высота всех домов ограничена Капитолием! Опять таки вопрос, насколько это нужно всем, если дать полную волю эстетствующим гражданам, то может пострадать функциональная часть застройки города! А хорошее и дешёвое жилье для граждан всегда будет милее ,чем Дворцовая площадь и Александрийский столп! Поэтому вряд ли можно тут дать однозначный ответ!
Первоцелинники без перспективы. Архитектура - самое близкое к человеку искусство. Почему в Костанае его отдаляют от народа?
Отправлено: 13.04.25 - 15:18
Цитата:
Ничего тут сложного нет: - когда искали место под областной филиал АО" Народный Банк", приехал Марченко, на тот момент Председатель Правления этого кулибаевского банка и ткнул Кулагину -: "..вот тут будет город...", архитектор города, вроде был парень с татарской фамилии, быстро изобразил : "..изысканную архитектурную особенность и неповторимость данного обьекта в дизайне этой композиции...".
Точно так же НАШЛИ место и жаксыбековскому банку "Цесна", на тот момент всесильному акиму Астаны и Руководителю АП, и не где нибудь хорошее место, а прямо под окнами кабинета Шукеева.
В эту тему вписывается и ЖРАЛЬНЯ под названием "Макдональдс" , да и много чего в городе и области, только с более мелкими фамилиями.
Если нету ПРИНЦИПИАЛЬНОСТИ, прежде всего у архитектурных специалистов, так и нечего НЫТЬ про потерянные волосы и писать всякую ЧЕПУХУ: - против ЛОМА нет приёма, есть только ДРУГОЙ лом или как поёт ВЕЛИКИЙ русский бард-песенник с еврейскими корнями Андрюха Макаревич: "..про изменчивый мир..."
[Исправлено: ACROS, 13.04.2025 - 17:07]
saba:
достаточно сложная
достаточно сложная
Ничего тут сложного нет: - когда искали место под областной филиал АО" Народный Банк", приехал Марченко, на тот момент Председатель Правления этого кулибаевского банка и ткнул Кулагину -: "..вот тут будет город...", архитектор города, вроде был парень с татарской фамилии, быстро изобразил : "..изысканную архитектурную особенность и неповторимость данного обьекта в дизайне этой композиции...".
Точно так же НАШЛИ место и жаксыбековскому банку "Цесна", на тот момент всесильному акиму Астаны и Руководителю АП, и не где нибудь хорошее место, а прямо под окнами кабинета Шукеева.
В эту тему вписывается и ЖРАЛЬНЯ под названием "Макдональдс" , да и много чего в городе и области, только с более мелкими фамилиями.
Если нету ПРИНЦИПИАЛЬНОСТИ, прежде всего у архитектурных специалистов, так и нечего НЫТЬ про потерянные волосы и писать всякую ЧЕПУХУ: - против ЛОМА нет приёма, есть только ДРУГОЙ лом или как поёт ВЕЛИКИЙ русский бард-песенник с еврейскими корнями Андрюха Макаревич: "..про изменчивый мир..."
[Исправлено: ACROS, 13.04.2025 - 17:07]
(Полноправные пользователи)
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- 10.06.22
- Сообщений:
- 4186
Первоцелинники без перспективы. Архитектура - самое близкое к человеку искусство. Почему в Костанае его отдаляют от народа?
Отправлено: 13.04.25 - 16:29
Цитата:
В принципе, всё с точностью до наоборот. Во всяком случае должно быть. Нужно как правило получить разрешения и всякие согласования.
saba:
Хотя бы потому, что по существующим законам власти города не имеют права запрещать строительство, там был частный сектор, участок скорее всего выкуплен и запретить строить невозможно!
Хотя бы потому, что по существующим законам власти города не имеют права запрещать строительство, там был частный сектор, участок скорее всего выкуплен и запретить строить невозможно!
В принципе, всё с точностью до наоборот. Во всяком случае должно быть. Нужно как правило получить разрешения и всякие согласования.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 44186
Первоцелинники без перспективы. Архитектура - самое близкое к человеку искусство. Почему в Костанае его отдаляют от народа?
Отправлено: 13.04.25 - 19:07
Этот памятник конечно же себя изжил и скорее всего его нужно со временем перенести куда нибудь в другое место.
Памятник ошибке Хрущева, может быть, не более того..
Памятник ошибке Хрущева, может быть, не более того..
Re: Первоцелинники без перспективы. Архитектура - самое близкое...
Отправлено: 13.04.25 - 20:06
Цитата:
----Прав , как всегда - пережиток советского прошлого !
111:
Этот памятник конечно же себя изжил
Этот памятник конечно же себя изжил
----Прав , как всегда - пережиток советского прошлого !
Re: Первоцелинники без перспективы. Архитектура - самое близкое...
Отправлено: 13.04.25 - 20:09
Цитата:
---Так не сейте больше , овечек разводите .Цитата:
---А вместо него памятник барану поставьте
111:
ошибке Хрущева
ошибке Хрущева
---Так не сейте больше , овечек разводите .Цитата:
111:
перенести куда нибудь в другое место.
перенести куда нибудь в другое место.
---А вместо него памятник барану поставьте
Первоцелинники без перспективы. Архитектура - самое близкое к человеку искусство. Почему в Костанае его отдаляют от народа?
Отправлено: 14.04.25 - 07:36
Цитата:
Наверное к памятникам и вобще к произведениям исскусства - слово ВРЕМЯ и ИЗЖИЛ не применимо: почему его нужно куда то передвигать а тем более сносить - никто же не говорит что надо сносить и статуи Венеры, Давида и прочее, только из-за того что поменялось ВРЕМЯ и ЭПОХА.
Лет через 100-200 наши потомки смотря на это будут говорить: - да, была Целина, а правильная она была или ненужная была - я думаю время покажет.
НЕПРАВИЛЬНОГО ничего не было.
111:
памятник конечно же себя изжил и
памятник конечно же себя изжил и
Наверное к памятникам и вобще к произведениям исскусства - слово ВРЕМЯ и ИЗЖИЛ не применимо: почему его нужно куда то передвигать а тем более сносить - никто же не говорит что надо сносить и статуи Венеры, Давида и прочее, только из-за того что поменялось ВРЕМЯ и ЭПОХА.
Лет через 100-200 наши потомки смотря на это будут говорить: - да, была Целина, а правильная она была или ненужная была - я думаю время покажет.
НЕПРАВИЛЬНОГО ничего не было.
Первоцелинники без перспективы. Архитектура - самое близкое к человеку искусство. Почему в Костанае его отдаляют от народа?
Отправлено: 14.04.25 - 07:52
Цитата:
Честно говоря, не ожидал подобного пассажа именно от Вас! Если бы Максаф или Эл Починно тогда было бы не удивительно, но видимо дурной пример заразителен!
Гога:
Так не сейте больше , овечек разводите .Цитата:
Так не сейте больше , овечек разводите .Цитата:
Честно говоря, не ожидал подобного пассажа именно от Вас! Если бы Максаф или Эл Починно тогда было бы не удивительно, но видимо дурной пример заразителен!
Первоцелинники без перспективы. Архитектура - самое близкое к человеку искусство. Почему в Костанае его отдаляют от народа?
Отправлено: 14.04.25 - 07:56
Цитата:
Памятник ни в коем случае себя не изжил! Было ли решение правильным, вопрос дискуссионный, я лично считаю решение ошибочным! Но это не отменяет трудового подвига всего советского народа в дни Целины! У меня отец был награждён медалью "За освоение целинных и залежных земель", особо ничего не рассказывал, но медалью гордился!
ACROS:
Памятник ни в коем случае себя не изжил! Было ли решение правильным, вопрос дискуссионный, я лично считаю решение ошибочным! Но это не отменяет трудового подвига всего советского народа в дни Целины! У меня отец был награждён медалью "За освоение целинных и залежных земель", особо ничего не рассказывал, но медалью гордился!
Первоцелинники без перспективы. Архитектура - самое близкое к человеку искусство. Почему в Костанае его отдаляют от народа?
Отправлено: 14.04.25 - 08:03
Цитата:
Насчёт всего Казахстана не знаю, а у нас полномочия архитектора города сильно были урезаны из за А.П.Тимошечкина. Шукеев посчитал, что он злоупотребляет властью архитектора города! Кстати Тимошечкин один из авторов этого памятника, что вообще то необычно для тех времён, такие большие архитектурные ансамбли проектировали обычно архитекторы и скульпторы из Москвы, на худой конец из Ленинграда или Алма Аты. Как провинциальный архитектор затесался в такие высокие круги, ума не приложу! Видимо талант оценили!!!
Skeptic:
Казахстане ликвидирован институт Главного архитектора города.
Казахстане ликвидирован институт Главного архитектора города.
Насчёт всего Казахстана не знаю, а у нас полномочия архитектора города сильно были урезаны из за А.П.Тимошечкина. Шукеев посчитал, что он злоупотребляет властью архитектора города! Кстати Тимошечкин один из авторов этого памятника, что вообще то необычно для тех времён, такие большие архитектурные ансамбли проектировали обычно архитекторы и скульпторы из Москвы, на худой конец из Ленинграда или Алма Аты. Как провинциальный архитектор затесался в такие высокие круги, ума не приложу! Видимо талант оценили!!!
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