Отправлено: - 16:29

saba:

Хотя бы потому, что по существующим законам власти города не имеют права запрещать строительство, там был частный сектор, участок скорее всего выкуплен и запретить строить невозможно!

Цитата:В принципе, всё с точностью до наоборот. Во всяком случае должно быть. Нужно как правило получить разрешения и всякие согласования.