Отправлено: - 21:10

Карачун:

Да, я противник того чтобы он вообще принимал это решение пойти войной. Но если уже пошел то хотя бы действуй не как барышня, которой "и хочется и колется и мама не велит"

Цитата:Путинисты не поймут почему весь мир над ними ржётВроде и села какие-то занимаютВроде и свои территории освободили а всеровно как-то не то всёПотомучто у россии плана нетЭто четко видноПосле отхода из под Киева всем понятно что Россия воюет до последнего русского просто так лишь бы воеватьУйти из Украины это стыдоба и позорА взять киев сил нетВот и приходится воевать ради поддержания процесса да и власти удобноПока мужики воюют страну можно держать жёсткоАмериканцы с тем же во Вьетнаме столкнулисьНо итог был одинУшли с позоромА зачем 70 тыс американских солдат и миллион вьетнамцев погибли? Да фиг понятьПросто такРади престижаТак и Россия сейчас пытается делать вид что не инвалидка и ещё может играть в теннис